Rech Sistemas de Gestão: há 35 anos, uma história de confiança e inovação

Rech Sistemas de Gestão Carlos Vanderlei Rech e Rovani Marcelo Rech, atualmente, a organização que reúne mais de 220 profissionais em sua equipe, celebra mais de três décadas de uma trajetória marcada pela resiliência, pelo crescimento orgânico e por um propósito claro: facilitar a vida de outras empresas e impulsionar seus resultados. Maio marcou o 35º aniversário da, uma empresa que se tornou sinônimo de confiança e eficiência para o mercado. Fundada pelos irmãos, atualmente, a organização que reúne mais de 220 profissionais em sua equipe, celebra mais de três décadas de uma trajetória marcada pela resiliência, pelo crescimento orgânico e por um propósito claro: facilitar a vida de outras empresas e impulsionar seus resultados.

A jornada da Rech Sistemas de Gestão não começou apenas como uma oportunidade, mas como uma resposta a uma necessidade. Carlos Vanderlei Rech recorda que, após o término de um vínculo empregatício, a necessidade de empreender se tornou o caminho. Com um profundo conhecimento de mercado adquirido em sua atuação prévia, ele identificou uma demanda latente por soluções que ainda não eram plenamente atendidas. "O início foi muito difícil, com recursos próprios, parcos recursos, sem capital de giro", relembra Carlos. Essa base, construída sem investidores externos, forjou um dos maiores diferenciais da empresa: um crescimento sólido e consciente, como descreve o fundador.

"O nosso negócio é serviço", afirma Carlos, destacando que a venda de produtos é uma consequência do relacionamento e do suporte oferecido. A filosofia é simples e poderosa: estar presente quando o cliente precisa, garantindo que as operações de seus parceiros nunca parem. Essa dedicação em fornecer soluções de automação e gestão que geram resultados reais, como redução de custos e aumento de eficiência, é o que move a Rech a atender com excelência indústrias, distribuidores, escritórios de contabilidade, comércios e o setor de serviços.

Para Carlos Vanderlei Rech, o propósito da companhia transcende o negócio. "Nosso trabalho é facilitar a vida das pessoas através de nossos produtos e serviços, fazendo com que as empresas se tornem mais produtivas e eficientes", explica ele. Carlos atribui o sucesso e a credibilidade consolidados ao longo de 35 anos à dedicação de sua equipe. "A empresa é feita de pessoas. O sucesso da Rech se deve aos nossos colaboradores", ressalta o fundador, que enxerga o ambiente de trabalho como uma grande família. É essa sinergia que permite à Rech não apenas entregar tecnologia, mas construir parcerias duradouras, baseadas na confiança mútua.

Com 35 anos de história, o foco agora se volta para o futuro e a perpetuidade do legado. A capacidade de se adaptar às constantes mudanças de mercado e tecnologia foi crucial para a longevidade da empresa. Olhando para frente, Carlos expressa o desejo de continuar crescendo e desenvolvendo novos projetos que reforcem o compromisso da Rech com a inovação e a excelência. A celebração de aniversário, portanto, é mais do que um marco: é o ponto de partida para os próximos capítulos de uma história que continua a ser escrita com a mesma paixão e o mesmo comprometimento do primeiro dia. A Rech segue firme em sua missão de ser a parceira estratégica que transforma desafios em oportunidades para seus clientes.