Imdepa 65 anos

A Imdepa chega aos 65 anos consolidada como uma das maiores e mais respeitadas distribuidoras de peças para os segmentos agrícola, industrial e automotivo. Fundada em 6 de junho de 1960, em Caxias do Sul, a empresa nasceu como uma importadora e foi pioneira na distribuição de autopeças. Hoje, com atuação em todo o território nacional, tem presença sólida nas diversas regiões do País, levando soluções com agilidade e confiança. A ampla rede de atendimento conecta marcas e clientes com um compromisso inabalável: estar sempre próxima e presente onde o cliente precisa.

Focada em oferecer produtos seguros, eficazes e inovadores, a Imdepa apresenta uma solução completa em um portfólio que se atualiza constantemente. São mais de 23 mil itens, de marcas de renome mundial como Continental, WCCO Raptor Technology, EATON, Firestone, Grupo Schaeffler (LUK, INA e FAG), Sabó, SKF e Timken. Atua também como distribuidora exclusiva da marca GTOP-GBR, aliando qualidade e segurança sem abrir mão da relação custo-benefício. Entre os produtos comercializados, destacam-se correias, correntes, embreagens, esteiras draper, graxas, mancais, mangueiras hidráulicas e terminais, molas pneumáticas, retentores e rolamentos.

“Ao refletirmos sobre a nossa trajetória e olharmos para o futuro, entendemos que completar 65 anos não é um ponto de chegada, mas um impulso para ir ainda mais longe. É o momento ideal para acelerarmos nosso crescimento, ampliando conexões entre marcas e pessoas e entregando soluções cada vez mais inovadoras, que geram eficiência, valor e praticidade para toda a nossa cadeia de negócios”, afirma Gabriel De Carli, CEO da Imdepa.

A Imdepa ainda se destaca pelo suporte técnico oferecido no atendimento. Realizado por equipe de engenheiros capacitados para indicar o produto ideal para cada aplicação, otimiza tempo e garante a eficiência operacional para os clientes do agronegócio e da indústria.

Detentora de uma logística pulverizada, a Imdepa está presente com 10 Centros de Distribuição nos estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Bahia, o que possibilita o atendimento ágil a todo Brasil.

Pelo rigor e excelência nos seus processos de importação, a Imdepa conquistou o reconhecimento como Operador Econômico Autorizado (OEA) — título concedido pela Receita Federal do Brasil a empresas que atuam como parceiras estratégicas do comércio exterior, cumprindo os mais altos padrões de conformidade, segurança e eficiência. A conquista posiciona a Imdepa no grupo de menos de 1% dos importadores que alcançaram a certificação.



Clube de Vantagens Imdepa

A estratégia de relacionamento reforça a parceria com os revendedores, oferecendo vantagens exclusivas que impulsionam a competitividade e o crescimento dos negócios de seus clientes. Por meio do programa, os participantes têm acesso a benefícios como brindes para campanhas comerciais, materiais de ponto de venda e outros recursos.