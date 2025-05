Gravataí lança plataforma para facilitar investimentos

Gravataí lançou, nesta semana, o Invest Gravataí, plataforma que reúne os diferenciais econômicos, logísticos, fiscais e estruturais da cidade em setores como indústria, inovação, serviços e agronegócio. A iniciativa visa consolidar a cidade como um dos principais destinos do Brasil para novos investimentos.

As informações disponíveis no site destacam uma economia local sólida, com ambiente favorável ao empreendedorismo e com políticas públicas estruturadas. Para o prefeito Luiz Zaffalon (PSDB), a ferramenta deve gerar facilidade.

"Um dos nossos diferenciais é que eu atendo particularmente os empreendedores. A plataforma terá todas as informações básicas para adiantar e facilitar a tomada de decisão com confiança", destaca o prefeito. O investidor que entrar em

investgravatai.com.br e se interessar por apostar na cidade, portanto, será encaminhado ao WhatsApp da prefeitura.

Gravataí é a quarta maior economia do Rio Grande do Sul, com PIB de R$ 12,4 bilhões. Mais de 8,9 mil novas empresas foram formalizadas e 8,4 mil empregos criados desde 2021. Além disso, 2024 somou R$ 1 bilhão em investimentos imobiliários.

Para Zaffalon, Gravataí colhe os frutos de um trabalho que coloca o cidadão e o empreendedor no centro das decisões. Ele, aliás, é um otimista sobre as Parceria Público Privadas (PPPs).

"Criamos uma estrutura legal e institucional que facilita a instalação de novos empreendimentos e garante suporte às empresas que já estão aqui. Temos um Plano Diretor pró-desenvolvimento, infraestrutura renovada, incentivos específicos e um canal direto de relacionamento com os setores produtivos. Além disso, nossa localização nos coloca entre os principais corredores logísticos do Mercosul", salienta.

Distante apenas 15 minutos do Aeroporto Internacional de Porto Alegre, acesso direto à Freeway (BR-290) e posição central entre São Paulo e Buenos Aires, sua malha rodoviária está interligada com os principais centros logísticos (ERS-118, ERS-030, ERS-020, BR-116, BR-448, BR-386). O município, com 265 mil habitantes, investiu, ainda, R$ 14 milhões em obras de drenagem e desassoreamento de arroios, o que fez com que fosse o menos impactado pela enchente de 2024 na Região Metropolitana.

Esses atributos dão segurança aos centros de distribuição que atuam no local, como o da Magazine Luiza, Log Logística, Americanas, Farmácia São João e Droga Raia. O mesmo vale para a indústria metalmecânica e automotiva, composta pelo complexo GM, Panatlântica S.A, Prometeon Tyre Group (ex-Pirelli Industrial), MDH Soluções, Jackwal Metalúrgica, SounDigital, Becker Metalúrgica Industrial e Dana (sistemas de transmissão e propulsão eletrificada). Na área de tecnologia, há o Instituto Prado de Ciência, Tecnologia e Inovação; a Associação Gaúcha de Tecnologia e Inovação do Vale do Gravataí (AGTI); a Lyte Automation Technology (indústria 4.0); e a Digicon/Perto Informática e Automação.

Zaffalon ressalta que a cidade soma 500 km², sendo que ocupa 150 km² de área urbana. "O resto está pronto para crescer", salienta, cintando a formação de Distritos Industriais e as conquistas recentes, como a alteração de endereço do pedágio e a duplicação da ERS-118.

Vocação industrial e polo logístico