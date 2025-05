Sistema FIERGS inicia projeto de interiorização pelas regiões Vale do Sinos e Encosta da Serra

Projeção de investimentos, mobilização de lideranças regionais, escuta ativa e debate de prioridades. Esses foram os pilares que marcaram o primeiro evento do projeto Rota FIERGS, criado com o objetivo de promover a interiorização do Sistema FIERGS, fortalecendo sua atuação em todo o Rio Grande do Sul. Nos dias 5 e 6 de maio, representantes de indústrias, de sindicatos e de gestões municipais do Vale do Sinos e da Encosta da Serra participaram de reuniões de trabalho no Campus II da Universidade Feevale, em Novo Hamburgo.

No decorrer do evento, o presidente do Sistema FIERGS, Claudio Bier, ressaltou a importância da interiorização para que a entidade consiga visualizar e ampliar o atendimento às necessidades das indústrias de todas as regiões: "Essa proximidade com as localidades do interior é fundamental para que possamos garantir o desenvolvimento de todo o setor e do Rio Grande do Sul. Por isso, de agora em diante, estaremos presentes em cada região de forma integrada. Iremos conectar, fortalecer e impulsionar a indústria gaúcha onde ela estiver".

Bier destacou, ainda, a importância do encontro para o atendimento das demandas industriais e das comunidades do interior. "A interiorização é uma das razões que me motivaram a assumir a presidência da Federação. Acredito que o desenvolvimento do Rio Grande do Sul passa pela presença da indústria em todas as sus regiões."

O Rota FIERGS também é uma oportunidade para a entidade apresentar seu modelo de gestão integrada, as metas regionais e os programas sistêmicos. Ao apresentar esses tópicos, a diretora geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS, Susana Kakuta, salientou que a gestão 2024-2027 está voltada à ampliação do atendimento às pequenas e médias indústrias. "Com essa forma de trabalho, não queremos somente atingir as metas regionais, mas superá-las", ressaltou.

"Desde o começo da gestão do presidente Claudio Bier, implementamos uma série de mudanças na nossa governança para que pudéssemos atender as necessidades da indústria gaúcha", afirmou a diretora de Relações Institucionais do Sistema FIERGS, Ana Paula Werlang, destacando a importância das regiões no acolhimento das demandas do setor. Já o diretor-executivo do Sistema FIERGS, Paulo Herrmann, ressaltou: "Precisamos fazer a FIERGS, que é a casa da indústria, ter a cara da indústria. Queremos ser parte da solução para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul".

No processo de interiorização da atual gestão do Sistema FIERGS, os vice-presidentes regionais ganham mais protagonismo, fomentando a proximidade da entidade com as indústrias locais. "Trabalhando de forma organizada, buscaremos nos aproximar das indústrias e dos sindicatos visando entender suas dores para desenvolvermos nosso estado", afirmou o vice-presidente regional do Vale do Sinos, Hernane Cauduro. Para o vice-presidente regional da Encosta da Serra, Tibúrcio Grings, "essa iniciativa demonstra o comprometimento da FIERGS com o setor industrial". A próxima etapa do Rota FIERGS já tem data para ocorrer: 29 de maio, no Vale do Taquari.