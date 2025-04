Carrefour Property quer ser destino de lojistas na Feira de Franquia

O Grupo Carrefour Brasil, maior varejista brasileiro, vai muito além de supermercados, hipermercados, clubes de compra e atacarejos. Somando forças à operação, está a parceria com milhares de lojistas que estão presentes, com seus produtos e serviços, nas mais de 250 galerias comerciais e em três shopping centers da companhia no Brasil.

"Nossas galerias otimizam a rotina de quem vai fazer compras. São experiências que se complementam em um mesmo lugar”, afirma Fernanda Ferrari, Diretora de Administração e Gestão Imobiliária do Carrefour Property, unidade de negócios imobiliários do Grupo que faz a gestão dos espaços que estão dentro das lojas.

"A combinação faz diferença nos negócios, rentabilizando melhor a companhia e os stakeholders parceiros, como lojistas, fornecedores e toda a cadeia envolvida", associa a executiva.

O Rio Grande do Sul é o segundo estado com maior número de galerias. São 28 unidades em 14 cidades gaúchas, reunindo 200 lojas. Para mostrar o potencial do negócio no estado, o Carrefour Property estará na Feira de Franquia, que acontece a partir desta sexta-feira (25) no BarraShoppingSul, em Porto Alegre.

Os empreendedores poderão conhecer as oportunidades oferecidas no ecossistema do Grupo Carrefour Brasil. Afinal, os hipermercados e supermercados do Rio Grande do Sul recebem mais de dois milhões de consumidores todos os meses.

“Queremos oferecer conveniência para esses clientes, com uma seleção diversa de serviços e produtos de qualidade que ocupem nossas galerias, complementando o que já é ofertado em nossas lojas. E ter parceiros gaúchos conosco nessa jornada é fundamental para fortalecer a economia local”, explica Roger Teixeira, gerente de Marketing do Carrefour Property.



A parceria é um excelente negócio para o Grupo, pois otimiza e potencializa os espaços. Mas também é uma oportunidade positiva para os lojistas, que usufruem de um local mais seguro, com estacionamento, redução de custos e, principalmente, com o fluxo de clientes nas lojas do Grupo — movimentando as vendas e atraindo um público fiel.



"O Rio Grande do Sul é importante para a estratégia do Grupo, especialmente pelo perfil exigente do gaúcho, que nos ajuda a aprimorar processos e entregas nas mais de mil lojas que temos pelo País”, destaca Teixeira.

Muito além das gôndolas

Presente no país há 13 anos, faz a gestão e desenvolve o portfólio de imóveis da companhia. São mais de 400 ativos próprios, com mais de 18 milhões de m² em terrenos em todas as regiões do país. No Rio Grande do Sul, esse número é de mais de 1,9 milhão de m².

Hoje, o Grupo utiliza apenas 15% do potencial construtivo dos seus terrenos. Por isso, vem trabalhando para otimizar os espaços com o objetivo de atender melhor os clientes de cada região, oferecendo mais serviços e adaptando os formatos do seu ecossistema de lojas.



“O modelo de lojas combo, como a que temos hoje no BarraShoppingSul, é outro exemplo de como criamos a oportunidade de ofertarmos mais opções de marcas e produtos para os clientes. São experiências que se complementam em um mesmo lugar”, conta Liliane Dutra, CEO do Carrefour Property.



Essa dinâmica também faz diferença nos negócios, rentabilizando melhor a companhia e stakeholders parceiros, como lojistas, fornecedores e toda a cadeia envolvida.



“Temos terrenos em áreas densificadas e essas localizações colocam ainda mais clientes próximos de nossas lojas. Então, o bom aproveitamento dessas áreas beneficia todas as pontas”, afirma Liliane. “Nosso objetivo é transformar esses locais em centros de conexão, conveniência e inovação, transformando o entorno e contribuindo com o desenvolvimento das cidades”, completa.