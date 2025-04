Feira da Franquia no RS terá 120 opções de negócios

Feira da Franquia retorna Ponto de encontro para o networking qualificado de quem busca transformar a vontade de empreender em realidade, aao RS de 25 a 27 de abril, no Centro de Eventos do BarraShoppingSul, em Porto Alegre, com mais opções de negócios e conteúdo técnico.

Postergada em 2024 devido à enchente, a 3ª edição do evento em solo gaúcho irá contar com número recorde de 120 marcas franqueadoras que irão apresentar a investidores potenciais um mix de opções de negócios com investimento inicial de R$ 28 mil até R$ 3,3 milhões nos mais diversos segmentos, como Alimentos & Bebidas, Saúde e Beleza.

"Oportunizamos que investidores potenciais possam falar diretamente com empresas de sucesso. São agendas que começam na feira e se expandem, fortalecendo a uma cadeia de negócios, em que franqueador e franqueado se beneficiam", explica Arvid Auras, diretor-executivo da Feira da Franquia.

O evento, que também tem edições em Minas Gerais, Bahia e Paraná, tem o RS como um dos mercados aquecidos no Brasil. Dados de 2024 da Associação Brasileira de Franquias (ABF) apontam que o setor de franchising no Estado registrou crescimento de 4,6% em relação ao ano anterior, com um faturamento de R$14,2 bilhões - o maior já registrado desde o início do monitoramento por estados, em 2016. Além disso, o RS ultrapassou a marca de 10 mil unidades de franquia em atividade, contribuindo para a geração de 93 mil empregos diretos. Os números comprovam o impacto positivo na economia gaúcha e a sua consolidação neste mercado. "A feira foi criada pensando no universo fora do eixo Rio-São Paulo. O mercado do Sul do País é muito atrativo", avalia Auras. O evento também é um polo de conteúdo técnico, com 15 palestras com temas como marketing, negócios e tecnologia.





