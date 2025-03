Sistema Ocergs lança prêmio inédito de reconhecimento a cooperativas gaúchas

Sistema Ocergs ação é inédita no Rio Grande do Sul. Buscando fortalecer o cooperativismo gaúcho, olançou, nesta quinta-feira (13), na Expodireto Cotrijal, o Prêmio SomosCoop Melhores do Ano RS, inspirado na iniciativa nacional do Sistema OCB. No Ano Internacional das Cooperativas, a ideia é reconhecer o impacto positivo do sistema cooperativo nas comunidades, destacando as boas práticas também aos cooperados. A

inscrições seguem abertas até o dia 15 de julho e podem ser feitas pelo site do prêmio Ase podem ser feitas pelo. Estão aptas a concorrer as cooperativas singulares, centrais, federações e confederações com matriz no Rio Grande do Sul registradas e regulares junto ao Sistema Ocergs, desde que atendam aos pré-requisitos do regulamento.

O prêmio valoriza as cooperativas gaúchas que adotam práticas inovadoras e eficazes, promovendo benefícios para os cooperados, colaboradores e comunidade onde está inserida. Além disso, reconhece as cooperativas que apostam em estratégias de gestão eficientes, impulsionam resultados positivos e contribuem para o desenvolvimento sustentável do setor.

Divulgação do reconhecimento fez parte da programação da Expodireto TÂNIA MEINERZ/JC

Categorias

As coops poderão se inscrever em cinco categorias, com limite de um case por temática:

Comunicação; Pessoas; Inovação; Negócios e Intercooperação; e ESG. Haverá ainda uma categoria específica para a imprensa, buscando valorizar reportagens de fôlego sobre cooperativismo.

Comunicação: inclui cases de cooperativas que tenham iniciativas de comunicação, promovendo a cultura e a imagem do cooperativismo entre cooperados, colaboradores e a sociedade.

Pessoas: inclui cases de cooperativas que implementaram práticas inovadoras e eficazes na gestão de pessoas, promovendo um ambiente organizacional mais colaborativo, produtivo e alinhado aos princípios do cooperativismo.

Inovação: inclui cases com soluções inovadoras e que promoveram mudanças no dia a dia das cooperativas, em seus processos, produtos e serviços, com resultados efetivos.

Negócios e Intercooperação: inclui cases que tiveram sucesso de implantação de projetos de intercooperação, como parcerias efetivas entre duas ou mais cooperativas que viabilizaram o alcance de objetivos comuns.

ESG: inclui cases que apresentem boas práticas ambientais, que tenham sido estratégicos para o uso consciente dos recursos naturais, seja por meio da preservação, reciclagem ou outros projetos que foram fundamentais para a mudança de posicionamento da cooperativa.

Imprensa: categoria especial que reconhece jornalistas e veículos de comunicação que se destacam na divulgação do cooperativismo brasileiro, com quatro subcategorias: Jornalismo Impresso/Digital, Radiojornalismo, Telejornalismo e Mídia Cooperativa (Assessoria de Imprensa). A categoria busca resgatar, em novo formato, o antigo prêmio de jornalismo realizado pelo Sistema Ocergs.

Premiação

A premiação contará com troféu de reconhecimento e selo “Prêmio SomosCoop Melhores do Ano RS”, para que as cooperativas possam utilizá-los em suas divulgações, agregando valor à marca. Além disso, a primeira colocada poderá indicar três pessoas para participar de uma missão internacional.

Para os jornalistas, haverá premiação em dinheiro, além de troféu e certificado, no valor de R$ 10 mil para o primeiro colocado, R$ 5 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro lugar.