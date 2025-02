Empresa do Noroeste Gaúcho Investe no Mercado Internacional com Foco na Sustentabilidade

A Indutar Tecno Metal, empresa do setor metal-mecânico localizada em Ibirubá, no noroeste do Rio Grande do Sul, está expandindo sua atuação para o mercado internacional com uma estratégia sólida: exportar produtos sustentáveis que aliam inovação e eficiência.

Com 26 anos de experiência no mercado, a Indutar é especialista na produção de implementos agrícolas e vem conquistando espaço global com equipamentos próprios, desenvolvidos por sua equipe de engenharia. Um dos grandes destaques é o Rolo Faca Katrina, reconhecido como o rolo faca mais vendido do mundo. Este implemento reduz significativamente o uso de herbicidas e diminui em até 23% a presença de plantas daninhas, promovendo um impacto ambiental positivo. Além de contribuir para a sustentabilidade, o equipamento também aumenta a produtividade no campo, oferecendo vantagens competitivas aos agricultores.

Sustentabilidade como Pilar Estratégico

Mais do que produzir equipamentos eficientes, a Indutar adota uma postura proativa em relação à sustentabilidade. A empresa combina ideias, estratégias e práticas que são ecologicamente responsáveis e economicamente viáveis, com o objetivo de valorizar todos os aspectos de sua cadeia produtiva, especialmente o cuidado com o meio ambiente.

 Entre as iniciativas sustentáveis da Indutar, destacam-se:

 Aquisição de energia limpa no mercado livre, reduzindo a dependência de fontes de energia não renováveis.

 Produção própria de energia solar, por meio de uma usina solar instalada em sua unidade, promovendo autossuficiência energética e redução de emissões de carbono.

 Expansão Internacional e Participação em Feiras Globais

Para 2025, a Indutar já tem planos ambiciosos de aumentar sua visibilidade no mercado internacional. A empresa estará presente em diversas feiras agrícolas de grande relevância, apresentando não apenas seus produtos, mas também o conceito de sustentabilidade que guia sua produção.

Um dos eventos de destaque é a Mid-South Farm & Gin Show, que acontecerá em fevereiro, em Memphis, nos Estados Unidos. Este é um palco estratégico para a Indutar fortalecer sua marca no exterior, demonstrar os benefícios de seus implementos agrícolas e, ao mesmo tempo, reforçar sua posição como uma empresa comprometida com o futuro do agronegócio sustentável.



 Indutar Tecno Metal: Inovação, sustentabilidade e resultados no campo. Uma empresa brasileira conquistando o mundo com tecnologia de ponta e respeito ao meio ambiente.