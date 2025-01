O ano novo chegou, e agora?

Ano novo e uma velha prática: a lista de metas para os próximos 12 meses. Começar a dieta no dia 2. Iniciar uma atividade física. Ficar menos tempo nas redes sociais. Quem nunca colocou no papel os objetivos e tentou correr atrás? E quando um dos tópicos é investir na vida profissional?

A gestora de Pessoas e Cultura do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), Andrea Armellini, dá sete dicas para quem quer aproveitar oportunidades de estágio e aprendizagem e investir numa carreira desde cedo:

1.Defina seus objetivos: É essencial para entender seus interesses e identificar as áreas e atividades com as quais mais se identifica e deseja explorar. Isso torna a busca por oportunidades mais direcionada e eficiente.

2.Saiba onde encontrar oportunidades: Explore plataformas de divulgação de vagas, como a Conjuntos, para aumentar as chances de sucesso. E se mantenha atualizado!

3.Foque no seu desenvolvimento: Esteja atento à carreira desde cedo e comece a trabalhar e se qualificar para alcançar seus objetivos.

4.Compreenda o mercado: Estudar as demandas e tendências do mercado é indispensável. A melhor maneira de se preparar é buscar plataformas de educação, investir em cursos e participar de palestras.



O autoconhecimento é uma ferramenta poderosa para tomar decisões mais assertivas e buscar oportunidades dentro dos seus interesses.



5.Desenvolva seu autoconhecimento: Pergunte-se sobre suas forças e áreas de melhoria. Quais aspectos do seu trabalho você mais gosta? Que habilidades precisa desenvolver?

6.Mantenha uma postura proativa: Esteja aberto ao aprendizado contínuo. Envolva-se nas atividades diárias, entenda os processos da empresa, participe de reuniões, proponha soluções e se ofereça para projetos desafiadores. Quanto mais você se engajar, mais competências práticas desenvolverá.

7.Construa boas relações: Conheça experiências, compartilhe ideias e esteja aberto para aprender com as trajetórias de outras pessoas. Aproveite as oportunidades de interagir com colegas. Um bom relacionamento pode abrir portas e ajudar muito no crescimento.