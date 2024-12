Soluções elétricas da Steck se consolidam e ampliam mercado; Empresa é líder no setor com quase 50 anos de atuação

A Steck, líder em soluções elétricas com quase 50 anos de atuação, planeja investir em prescrição e diversificar seus canais de distribuição, incluindo parcerias com grandes players como Vivo e Mercado Livre. Além de saturar canais e ampliar a cobertura geográfica, a empresa planeja expandir suas ofertas em cada região da América Latina onde atua.

O plano de expansão da companhia não apenas delineia uma estratégia ambiciosa para crescimento nos próximos anos, mas destaca o compromisso da empresa com a sustentabilidade, digitalização e responsabilidade social. A Steck, comprometida com a oferta de produtos e serviços alinhados aos princípios de ESG, vem apostando em conectividade, tecnologia e sustentabilidade na renovação de suas ofertas, com foco em eletrificação, mobilidade elétrica e smart homes. Até 2027, os novos negócios da Steck devem representar até 35% do faturamento com a ampliação de novas tecnologias e expansão do e-commerce, visando aumentar sua participação no mercado.

O foco em parcerias estratégicas e novas ofertas reflete a capacidade da empresa de se adaptar às demandas do mercado, especialmente no contexto de crescente conscientização ambiental e avanços tecnológicos, outro destaque do plano de expansão traçado pela companhia.



Desde 2011, a Steck faz parte do grupo Schneider Electric, líder global na transformação digital da gestão de energia e automação. Presente em 18 países da América Latina, a empresa possui uma fábrica e um centro de distribuição em São Paulo, uma fábrica em Manaus, uma unidade na Argentina e uma na Colômbia. Através da diversificação do seu portfólio a Steck vem oferecendo produtos de qualidade, acessíveis e sem complicação para os diversos usuários. Os produtos passam por um rigoroso controle de qualidade durante a fabricação, além de serem produzidos com matérias-primas de alta qualidade e tecnologia avançada, passam por um processo completo de ensaios e testes em laboratório para verificar o desempenho e garantir a conformidade com as normas técnicas pertinentes.

A Steck utiliza 100% de energia elétrica renovável em suas operações industriais com a aquisição de IRECs (Certificados Internacionais de Energia Renovável). Essa iniciativa já resulta em uma significativa redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE), neutralizando as emissões de carbono escopo 2 nas fábricas de Manaus e Guararema, bem como no Centro de Distribuição da empresa, em Arujá. Uma de suas metas, inclusive, é reduzir as emissões de GEE, com a ambição de alcançar net-zero até 2030 e reduzir o consumo de água e energia nas plantas e centros de distribuição da companhia.