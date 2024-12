Transporte rodoviário desempenha papel fundamental na ‘primeira e última milha’

Setcergs O Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul () lançou, no último dia 16, a campanha “Tudo Gira Sobre Rodas”. A iniciativa busca destacar o papel fundamental do transporte rodoviário de cargas no desenvolvimento econômico e social, evidenciando a conexão entre caminhões, motoristas e a cadeia logística como elementos centrais para superar desafios nacionais.

Para o vice-presidente Institucional do Setcergs, Marcelo Dinon, é possível fazer uma analogia, comparando o Transporte Rodoviário de Cargas à presença de serviços essenciais como água e energia elétrica nas casas. “Muitas vezes, a relevância só é plenamente reconhecida na ausência desses serviços. O Brasil, de certa forma, gira sobre rodas: nossa economia e logística funcionam ininterruptamente, 24 horas por dia, ao longo de todo o ano”, afirma.

Em um período em que a solidariedade global se voltou ao Rio Grande do Sul, a união, o esforço coletivo e a dedicação do setor de Transporte de Cargas e Logística ajudaram a levar mantimentos e esperança às comunidades afetadas pelas enchentes. “O ano de 2024 foi desafiador e trouxe obstáculos que nos impulsionaram a superar limites. Por isso, decidimos lançar a campanha neste ano, para conscientizar a sociedade sobre a importância desse trabalho, especialmente em um momento que reforçou ainda mais o papel essencial do setor”, complementa.

Ainda que existam outros modais de transporte, como o aéreo, ferroviário e hidroviário, o transporte rodoviário desempenha um papel fundamental na “primeira e última milha” de qualquer operação logística. Em âmbito nacional, estima-se que o setor de transportes e logística como um todo represente cerca de 20% do PIB do Brasil, sendo aproximadamente 14% atribuídos ao transporte rodoviário de cargas. O Brasil literalmente avança sobre os pneus dos caminhões.

Setcergs lança campanha sobre importância do que gira sobre rodas

A campanha, contratada pelo Setcergs e idealizada pela Competence - Grupo G5, está sendo veiculada em mídias digitais, como redes sociais e sites, e também em canais tradicionais, incluindo televisão, rádio, jornais, revistas e outdoors. A concepção do projeto levou em consideração a necessidade de reposicionar o setor de transporte, reconhecendo sua relevância estratégica para o futuro, explica João Satt, CEO da agência.

“Iniciamos, meses atrás, um mergulho profundo para entender por que um setor tão essencial como o transporte, que impacta diretamente a vida de todos nós, ainda enfrenta uma taxa de invisibilidade. Água, luz e transporte são indispensáveis, mas, muitas vezes, não recebem o devido reconhecimento. Nosso maior objetivo agora é reposicionar esse setor, conquistando respeito, valorização, credibilidade e autoridade. Este é o maior legado que o presidente Sérgio Gabardo nos deixa: a oportunidade de começar uma trajetória rumo à visibilidade e valorização que o transporte merece”, declara João Satt.

Com uma estrutura dividida em fases, a campanha pretende engajar diferentes públicos: a sociedade em geral, instituições públicas e privadas, transportadores, motoristas e embarcadores. “Apesar de sua essencialidade no cotidiano das pessoas, o setor ainda não recebe o reconhecimento proporcional à sua relevância. Aprendemos que, mais do que falar, é necessário agir, e esta campanha é um primeiro passo para engajar a população e despertar seu interesse pelo tema. Com o sucesso desta iniciativa, será possível iniciar um movimento que contribua para alterar essa realidade, promover avanços significativos no setor e reverter isso em prol da população”, projeta o vice-presidente Institucional do Setcergs, Marcelo Dinon.

Ao longo de 2024, a diretoria, o time administrativo e o staff de Gabardo transformaram desafios em aprendizados valiosos. A experiência com as enchentes mostrou que, por mais sereno que o presente pareça, o futuro é sempre incerto. O maior desafio, e também a maior conquista, foi atuar no Gabinete de Crise do Estado, coordenando esforços para receber, processar e entregar itens essenciais às populações afetadas.

“Por isso acreditamos, cada vez mais, que transporte de cargas e logística são instrumentos que conectam necessidades a soluções e contribuem para o bem-estar das comunidades”, reforça Dinon.