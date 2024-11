Sindiatacadistas permite a recuperação de Tributos Federais para associados

Os sete Sindicatos do Comércio Atacadista do Rio Grande do Sul que compõem o grupoobtiveram uma vitória significativa em uma ação judicial que, especificamente PIS e COFINS. A decisão, ressaltada pelo advogado do sindicato, Dr. Rafael Borin, representa umaCom essa recuperação, os. “O benefício já pode ser utilizado e, em média, o recebimento dos valores retroativos leva de 15 a 20 dias por meio de habilitação dos créditos na Receita Federal”, explicou Dr. Borin. Esta medida não apenas alivia a carga tributária, mas também gera um ingresso de caixa muito importante nesse momento desafiador que muitas empresas enfrentam após as enchentes.Zildo De Marchi, presidente do Sindiatacadistas, afirmou que “a devolução dos tributos pode ser vital para a recuperação e crescimento dos negócios”.Para as empresas de médio porte, com faturamento anual entre R$ 20 milhões e R$ 50 milhões,, o que corresponde a mais de 10% do faturamento anual.O Sindiatacadistas conta com o suporte técnico do escritório Rafael Pandolfo Advogados, que se coloca, junto ao Sindicato, à disposição dos associados para fornecer esclarecimentos e orientações sobre como utilizar este benefício da melhor forma possível.