CEEE Equatorial continua apoiando a sociedade gaúcha na reconstrução do Rio Grande do Sul

A CEEE Equatorial segue junto com a sociedade gaúcha neste desafio de superar a maior de calamidade climática que afetou de alguma forma 2,34 milhões de pessoas no Estado. A Distribuidora intensificou sua atuação para restabelecer o fornecimento de energia e contribuir para a reconstrução do Rio Grande do Sul.



Para isso, a companhia contou com reforço das equipes com mais de 150 eletricistas, técnicos e engenheiros, além de especialistas em redes subterrâneas, que foram atingidas pelas águas, e organizou equipes com atuação e monitoramento 24h por dia em regiões alagadas.



A retomada teve o apoio de vários colaboradores vindos de outras áreas de concessão, como do Grupo Equatorial do Pará, Alagoas, Maranhão e de Goiás. Outras empresas do setor elétrico do Brasil estiveram junto nesta mobilização para levantar o Rio Grande do Sul.



Além da parte técnica e estrutural, a CEEE Equatorial e a CUFA promoveram uma campanha de matchfunding voltada ao bem-estar e acolhida das pessoas que tiveram suas casas atingidas. Juntas, arrecadaram e doaram R$ 1.000.660,00, sendo R$ 500 mil da Equatorial. Foi efetuada, ainda, a doação de R$ 1,1 milhão destinada à compra de 4.050 colchões, 720 travesseiros, lençóis e cobertas.



Conforme Marvin Ramgrab, Gerente de Experiência com o Cliente da CEEE Equatorial, a companhia sabe da importância de seu papel social, além de distribuidora de energia, e deve seguir com ações mais amplas e cooperativas com a sociedade.





“Distribuir energia também é levar desenvolvimento, educação, saúde, cultura, inclusão social, emprego e renda à população. Agora, no momento de retomada, isso se torna ainda mais importante”, destaca Ramgrab.



Embora os serviços oferecidos estejam retornando a uma situação de normalidade, há ainda muito trabalho a realizar. “Mesmo que as faltas de energia não tenham ocorrido em sua grande maioria por problemas na rede da distribuidora, e sim por questões de segurança que exigiam o desligamento em áreas atingidas por alagamentos, tivemos diversas estruturas atingidas e que permaneceram bastante tempo dentro d’água. Elas estão sendo revisadas para garantir uma manutenção preventiva adequada e com o objetivo de torná-las mais resilientes”, esclarece o executivo.



Entre as ações de readequação e melhora, a CEEE Equatorial inaugurou em junho uma nova Agência de Atendimento na zona sul de Porto Alegre, uma alternativa para os clientes, tendo em vista que a Agência do Centro foi afetada temporariamente pelo alagamento.



Outra facilidade aos consumidores foi a disponibilização de segunda via das faturas de energia por meio da Clara (atendimento por WhatsApp). “Tivemos mais de 80 mil acessos ao serviço até então”, mensura Ramgrab. A companhia atua ainda em parceria com a Defensoria Pública em mutirões para disponibilização do comprovante de residência, para que as pessoas possam acessar linhas de auxílio do Governo com maior agilidade.



Energia para Reconstruir reforça o compromisso da CEEE Equatorial com a população de levar energia com qualidade e confiabilidade a todos, contribuindo para o desenvolvimento do Estado e dos municípios onde atua. “Sabemos dos nossos desafios e estamos trabalhando intensamente, realizando investimentos para melhorar a condição de nossas redes e estruturas, com o objetivo de levar a nossos clientes energia com a qualidade que a sociedade merece", conclui Ramgrab.