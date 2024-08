Campanha de sindicato conscientiza sobre uso de álcool no Rio Grande do Sul

O Sindicato do Comércio Atacadista de Álcool e Bebidas em Geral no Estado do Rio Grande do Sul (Sicabege) lançou o movimento. O objetivo é compartilhar informações sobre o uso do álcool e treinamento para os fiscais das prefeituras, gerando um mercado mais justo e competitivo.Matheus Quadros Cardoso, presidente do, dá mais detalhes sobre a ação. “Nossa intenção com a campanha de consumo responsável é promover uma comunicação clara e aberta, incentivando a autoconsciência e a educação. Queremos que as pessoas compreendam seus próprios limites e tenham um entendimento profundo de como o álcool pode impactar tanto o corpo quanto a mente”, descreve Cardoso.O Sicabege baseia-se nos dados do Centro de Informações sobre Saúde do Álcool (Cisa) para alertar a população. O Cisa divulgou no final de julho o levantamento “Álcool e a Saúde dos Brasileiros - Panorama 2023”.Conforme a pesquisa,. Cerca de 20% consome uma vez por semana ou a cada 15 dias, 14% uma vez por semana ou menos, 7% de duas a quatro vezes por semana e apenas 3% bebe cinco vezes ou mais. 25% dos jovens (18-24 anos) e 23% dos adultos jovens (25-34 anos) ingerem a substância uma vez por semana ou a cada 15 dias. As duas faixas etárias são as que apresentam menor nível de abstenção e maior frequência de consumo, respectivamente.. Além disso, em uma a cada quatro tentativas de suicídio entre pessoas com 10 anos ou mais, havia suspeita de uso do álcool nas seis horas anteriores à ocorrência. Nos últimos 10 anos, poderiam ter sido evitadas 184.746 mortes, de acordo com o estudo utilizado pelo Sicabege.