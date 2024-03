Empresas associadas a sindicatos têm vantagens e acesso a serviços

Empresas que se associam a entidades representativas, como sindicatos empresariais/patronais, usufruem de uma gama variada de serviços, que vão desde assessoria jurídica nas áreas trabalhistas e tributárias até o acesso a convênios em várias áreas de atuação das empresas. Entre elas, de saúde, lazer, qualificação profissional, inovação e novas tecnologias.

Sindiatacadistas representa mais de 18 mil empresas do setor atacadista gaúcho. Com sede em Porto Alegre, o Sindiatacadistas é resultado da união de sete sindicatos e exerce a representatividade legal das empresas do comércio atacadista em defesa de seus interesses, fortalecendo a categoria e contribuindo para o crescimento da economia regional e nacional.

Os sindicatos são representantes do setor no Ministério do Trabalho e Emprego e o Sindiatacadistas é filiado à Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do RS (Fecomércio-RS) e à Confederação Nacional do Comércio (CNC).

“Os associados têm, hoje, acesso às mais modernas técnicas de gestão através do programa Qualificar, que tem o objetivo de treinar empresários e colaboradores dos associados de maneira constante e atual. Através dos eventos como o ‘Café Tributário’, os associados mensalmente têm acesso às novidades tributárias do setor. Na área trabalhista, eles também têm acesso online para esclarecimentos das regras do ramo, que, aliás, estão em constante mudança”, detalha Luiz Henrique Hartmann, vice-presidente do Sindicato do Comércio Atacadista do Estado do RS.