Quem são os aprendizes gaúchos?

A chamada Geração Z, que compreende as pessoas nascidas entre a segunda metade dos anos 90 e o ano de 2010, está chegando ao mundo do trabalho. E, com ela, novas oportunidades, mas também desafios para os gestores. E para ajudar os negócios a conhecer quem são esses jovens, o CIEE-RS realizou uma pesquisa inédita para traçar o perfil dos aprendizes do Rio Grande do Sul.

Foram ouvidos mais de 6.000 aprendizes, por meio de um formulário online, para saber quem são eles, seus desejos, motivações e o que esperam das empresas e da experiência no mercado. Confira alguns destaques:

> Os aprendizes são um público majoritariamente jovem: 87% deles têm entre 14 e 19 anos. Além disso, a maioria são mulheres, grupo que compõe 65% desse público no Estado — enquanto os homens são 35%. A grande maioria (79%) se identifica como heterossexual.

> O levantamento mostrou ainda que apenas 27% desses jovens estão inseridos em programas de aprendizagem, apesar da obrigatoriedade de contratação de cotas de aprendizes, conforme a Lei de Aprendizagem. Dos 73% que não estão nessas iniciativas, 69% dizem que buscam colocação no mercado.



> Quando questionados sobre as motivações para buscar o programa de aprendizagem, 52% listam a experiência profissional.



> Incluindo os jovens que não estão em aprendizagem, 90% estão estudando atualmente. Destes, 60% estão no Ensino Médio, 24% no Fundamental e 16% frequentam cursos técnicos ou superiores.

Um dado preocupante, em tempos nos quais a inclusão digital é uma exigência de mercado, é o baixo acesso a computadores nas residências dos entrevistados. 57% não possuem computador ou notebook em casa.

> A pesquisa revela ainda que 76% dos aprendizes têm renda de até três salários mínimos e 8% não possuem nenhuma fonte de renda. Além disso, 27% dizem estar no Cadastro Único (CadÚnico) — destes, 17% recebem algum benefício social como Bolsa Família.

> A respeito dos fatores que priorizam para escolher a empresa onde querem trabalhar, 49% citam oportunidades de crescimento, enquanto a remuneração fica em 19% e o foco no bem-estar, com 16%.

A pesquisa completa está disponível no Blog do CIEE-RS. Escaneie o QR Code para baixar o report.