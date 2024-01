Atenção no Seguro, por Gerson Anzullin: Brasesul 2024

O Congresso Sul Brasileiro dos Corretores de Seguros, o Brasesul, ocorrerá em Porto Alegre, no Centro de Eventos da FIERGS, nos dias 8 e 9 de agosto de 2024. Este é o maior Congresso do mercado segurador do sul do país, aberto aos Corretores e Securitários de todo o Brasil. O evento contará com palestras, painéis de debates e atividades para o crescimento do profissional Corretor de Seguros.

Os interessados podem encaminhar as inscrições através do site do Congresso (www.brasesul.com.br ).



Seguro Viagem



O período de férias é a oportunidade de descansar e reativar o corpo e a mente para uma nova etapa de trabalho. Para que esse tempo não tenha sobressaltos, além da bagagem, é importante contar com o seguro viagem. Nesta coluna vamos citar as vantagens e os detalhes deste produto.



- O seguro viagem garante indenização no caso da ocorrência de risco coberto relacionado a uma viagem de longa ou curta duração, seja no Brasil ou em uma viagem internacional.

Essa indenização é limitada ao valor do capital segurado contratado e poderá ser recebida na forma de pagamento do valor contratado, reembolso ou de prestação de serviço.

- Este seguro pode ofertar as seguintes coberturas: despesas médicas; hospitalares ou odontológicas; traslado de corpo; regresso sanitário; traslado médico; morte em viagem; morte acidental em viagem e invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem.

- O seguro viagem oferece ainda a possibilidade de contratação de coberturas adicionais como cancelamento de viagem, proteção contra perda de bagagens, regresso antecipado e muitos outros serviços. Em caso de reembolso das despesas pela seguradora, o valor observará o limite máximo do capital segurado contratado.

- O seguro viagem pode ser contratado de várias formas: através de um corretor de seguros; diretamente com as seguradoras; agências de viagem e companhias aéreas. Cotações e contratações também podem ser feitas pela internet.

- Seguro viagem é um tipo de seguro pessoal, na categoria dos planos com cobertura de risco, que garante ao segurado o pagamento de indenização quando da ocorrência de imprevistos durante uma viagem nacional ou internacional, desde que o acontecimento faça parte das coberturas contratadas e tenha relação com a viagem.



O seguro viagem não cobre eventos que não ocorram durante o período em que a bagagem está sob responsabilidade da companhia aérea. Atraso de bagagem dentro do Brasil não possui cobertura, ela se aplica somente no exterior.