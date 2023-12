Voos de balão e brinde da Chocólatras integram Natal no Pontal Shopping

O Natal está repleto de atrações no Pontal Shopping, no bairro Cristal, na Zona Sul de Porto Alegre, com uma campanha que pode levar os clientes às alturas. Nas compras de R$ 200,00 ou mais nas lojas do empreendimetno, é possível ganhar um número da sorte para concorrer a um dos 180 voos de balão que estão sendo sorteados.

Os contemplados poderão levar um acompanhante, ganharão uma cesta de piquenique recheada de produtos gourmet, além de um registro fotográfico personalizado para eternizar o momento. O voo de balão fixo a 10 metros de altura é uma experiência especial para ver a Orla do Guaíba de uma outra perspectiva e brindar a vida com quem se ama.

Os próximos sorteios acontecerão nos dias 20 e 30 de dezembro. Outra promoção especial do Pontal é para quem trocar os cupons de compras no valor igual ou superior a R$ 400,00 por um brinde exclusivo: uma caixa com seis trufas da Chocólatras, sendo válido apenas um presente por CPF.

Sobre o Pontal:

Inaugurado neste ano, o Pontal Shopping é o primeiro life center do sul do País e está integrado ao complexo multiuso, operando em conjunto com a Leroy Merlin, Parque Pontal, Átrio, Hotel Double Tree by Hilton e uma torre de escritório. Ao todo, são mais de 27 mil m² de Área Bruta Locável (ABL) distribuídos em cinco pisos (três para lojas e dois de estacionamento no subsolo), além de 162 lojas, Praça de Alimentação e 1.558 vagas de estacionamento.