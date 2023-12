Banrisul lança campanha de final de ano em evento aberto ao público

transformou o lançamento da sua campanha publicitária de final de ano em uma celebração para a comunidade. O evento, que aconteceu no dia 5 de dezembro, na Praça da Alfândega, em Porto Alegre, recebeu um público de cerca de 400 pessoas. Em primeira mão, o novo filme publicitário do Banco foi exibido em um telão para os presentes. A festividade contou, ainda, com espetáculos musicais de Serginho Moah e Renato Borghetti, que abrilhantaram o palco montado entre o Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul) e o Memorial do Rio Grande do Sul.e tem o propósito de aproximar o Banco de todas as pessoas. “O Banrisul está completando 95 anos, estamos nos preparando para fechar um século de história com o objetivo de atender cada vez melhor os nossos clientes”, enfatizou. O dirigente também desejou aos presentes um excelente Ano Novo: “que tenhamos um grande 2024, com muita esperança e expectativas positivas”.Também, que expressou o interesse da Prefeitura Municipal de fortalecer e ampliar as parcerias com o Banco. Sobre a celebração ser de cunho artístico, Melo destacou: “a cultura tem a capacidade de elevar a alma de uma cidade”.Durante as apresentações, foram distribuídos gratuitamente algodão doce e pipoca. O público também pôde registrar uma recordação do evento, em um totem para fotos. No encerramento da festividade, o prédio da Agência Central do Banrisul, localizado na Praça, recebeu uma iluminação especial.A campanha publicitária de final de ano do Banrisul reafirma. É neste momento que muitas pessoas fazem planos para o ano que está por vir, e a mensagem do filme coloca a instituição ao lado dos seus clientes nesse período que é sinônimo de “virada de página”.E como todo plano nasce de decisões importantes, as pessoas são encorajadas a seguir em frente para tomar novos rumos em suas vidas, tendo a sua disposição um amplo portfólio de produtos, todos com a credibilidade de uma instituição financeira sólida e que pertence ao Estado.As peças da campanha publicitária trazem pessoas de diversos perfis, em situações que ilustram esses planos. E sempre com o conceito que afirma essa parceria: “o Banrisul se importa com os teus planos. Em 2024, estaremos do teu lado”.