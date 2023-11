Enoturismo da Salton chega ao Caminhos de Pedra

A Salton, de Bento Gonçalves, agora, integra o roteiro turístico dos Caminhos de Pedra. Em um casarão que remete à arquitetura italiana, a vinícola abriu a Casa di Pasto, um gastrobar que funciona de quinta-feira a domingo, das 11h às 19h, com opções gastronômicas que harmonizam com seus vinhos e espumantes.

No cardápio, há combinações diferenciadas, como um risoto de beterraba e uma massa de pesto de pistache, além de opções de pizzas, bruschettas e sanduíches. Os clientes podem pedir dicas à equipe da Salton, que faz a recomendação do casamento entre a bebida e a comida.

A Casa di Pasto tem três andares, com vista aos parreirais aos fundos. No local, são promovidos, ainda, brunches em parceria com o Wine Locals, uma vez ao mês, e eventos na hora do pôr do sol.

www.salton.com.br Para o mês de dezembro, estão à venda os ingressos para o brunch no dia 10 e o Intensitá Sunset no dia 16. Informações no site da vinícola:

Há pracinha para crianças e poltronas no jardim para quem quiser curtir a experiência ao ar livre. O empreendimento integra um projeto do Instituto Federal (IFRS) no desenvolvimento de iniciativas de acessibilidade no enoturismo. Por isso, foram instalados elevadores, piso tátil, cardápio em libras, placas com braile e mesas próprias para cadeirantes.

A novidade turística tem como inspiração as construções da cidade de Cison di Valmarino, origem da família Salton na Itália. Casa di Pasto é, historicamente, um local onde os viajantes paravam para fazer refeições e descansar antes de seguir viagem. Foi assim que a família Salton iniciou o seu negócio em 1878, em Bento Gonçalves, quando chegou ao Brasil.

A cerca de 40 minutos dali, a fábrica da vinícola continua atraindo turistas em busca de uma experiência completa. No distrito de Tuiuty, também em Bento, as instalações industriais recebem apreciadores do Brasil inteiro, que degustam vinhos, espumantes e licores, além de canapés que harmonizam com cada rótulo. Quem participa do Tour Gerações, que ocorre de terça a domingo pela manhã, recebe informações que enriquecem a história do País e do Estado.

O tour apresenta o desenvolvimento da empresa centenária, com momentos marcantes, como os vinhos da Salton que já foram consumidos por Papas e preferências de presidentes da República. Fica visível, também, a participação feminina na consolidação da Salton. Nenhuma decisão era tomada sem o consentimento da nona. Os participantes aprendem que o vinho fica melhor ao som de cantos gregorianos, devido à vibração das notas musicais, e que a cada 10 garrafas de espumantes consumidas no Brasil, quatro são da Salton.

Em relação aos aspectos agrícolas, os guias ensinam que as parreiras duram de 50 a 100 anos, mas normalmente são trocadas a cada três décadas. Um mapa mostra que a Salton tem produção própria (5% das uvas utilizadas) em Santana do Livramento, na região da Campanha.

É uma viagem sensorial que faz com que uma taça de vinho ganhe um novo sentido.