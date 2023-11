Incorporadora lança apartamentos amplos com estrutura social no Centro de Gramado

Atender os desejos do público de maior poder aquisitivo que gosta de Gramado na busca por imóveis com metragem ampla, estrutura e boa localização não será mais um desafio. "Esse cliente estava desassistido, pois mora em um apartamento de 500 a 1000 metros quadrados em Porto Alegre e tinha que ficar em um de 80 metros quadrados aqui", diz Giovani Ghisleni, diretor da Incorporadora Wert, que acabou de lançar o Áureo e o Venusto.

Os projetos, cujas obras devem começar em 2024, serão entregues no final de 2026 com o diferencial de estarem no centro de Gramado, a poucos metros da famosa Igreja São Pedro, um dos principais pontos turísticos centrais da região. Ao mesmo tempo, enquanto um dos empreendimentos apresenta um olhar mais intimista, o outro conta com foco no social, com piscina, espaço gourmet, academia, atendendo a demanda de grandes famílias. "São apartamentos na faixa de 150 metros quadrados, com três suítes", acrescenta Ghisleni.

Outro destaque é a aposta na experiência e no que o perfil dos futuros proprietários busca. Por isso, com foco na excelência da entrega, os espaços sociais serão compostos com móveis de design nacional e arte. Entre as assinaturas, estarão as do gaúcho Guilherme Wentz e do Estudiobola, de São Paulo. O investimento em cada unidade partirá de R$ 4 milhões, e as vendas foram iniciadas com um evento para corretores na Casa Nuvole.

A ideia de construir apartamentos maiores que a média da cidade e com serviços de Concierge é atender a demanda de quem busca uma terceira moradia, ou seja, que possa levar a família para passar o fim de semana na Serra. "Somos focados no lazer das pessoas que residem perto, como Novo Hamburgo, São Leopoldo e Porto Alegre, além de grandes cidades de Santa Catarina e Paraná, que buscam lazer e descanso na Serra Gaúcha", exemplifica.

Os dois novos projetos se juntam ao Gorjeio Gramado, empreendimento de altíssimo padrão, com interiores por Jader Almeida, também lançado pela Wert em 2023, e ao Relevo. Juntos, os projetos da incorporadora gramadense têm um investimento na casa dos R$ 120 milhões.