Há 60 anos presente nos caminhos do Brasil e do mundo

Localizada na zona industrial de Canoas, a Maxiforja faz as economias gaúcha e brasileira girarem. Literalmente, já que as peças que saem dos pavilhões da fábrica, fundada há 60 anos, são usadas pelos segmentos automotivo, agrícola e industrial. Muitos dos caminhões e máquinas agrícolas que circulam pelas estradas e campos do País contam com produtos forjados, usinados e conjuntos montados pelos cerca de 800 funcionários da empresa.

Se hoje o negócio tem números superlativos, ocupando uma área construída de cerca de 32 mil m² e produção de até 30 mil toneladas por ano, tudo começou com apenas três pessoas. Em 1963, aliás, chamava-se CIME (Companhia Industrial de Materiais Elétricos). Seu primeiro prédio foi construído em um terreno de 4,5 mil m². A finalidade era fazer eletroferragem galvanizada para energia elétrica.

Até que Arno Augusto Veit Jr., 76 anos, o atual presidente, decidiu comprar as instalações, em 1968, com apenas cinco anos de operação. Ao olhar para trás e ver a diversificação da companhia, ensina que o básico tem papel fundamental nesta trajetória de seis décadas. “O segredo é bastante trabalho e dedicação”, diz ao lado dos três filhos, que optaram por seguir o negócio do pai.

Maxiforja Ângela, 35 anos, é responsável pelo jurídico e governança corporativa; Gustavo, 34, é o gerente geral e sucessor da presidência; Bárbara, 32, gerente de TI e inovação. Todos destacam a seriedade e a ética de "seu Arno", como o chamam no ambiente corporativo. Embora seja uma empresa familiar, fazem questão de destacar a profissionalização da, o que a tornou uma referência mundial.

“Sempre temos foco na área técnica, com equipamentos modernos e processos competitivos”, justifica Gustavo.

A exportação, que representa 12% da produção da empresa, tem como principais destinos Estados Unidos, México e Suécia. Entre os clientes, estão Scania e Mercedes Benz no mercado de caminhões. Já no de máquinas agrícolas, como tratores e colheitadeiras, AGCO, CNH e John Deere.

Arno afirma que a produção cresceu 40% em tonelagem nos últimos dois anos. Além disso, foram feitos investimentos em equipamentos de usinagem, forjamento e ampliação de prédios. Tudo isso relacionado ao fechamento de novos negócios.

Em atividade nos três turnos, a Maxiforja incentiva o desenvolvimento não apenas de Canoas, mas, também, de Porto Alegre, Esteio, Sapucaia do Sul, Sapiranga, Cachoeirinha e Gravataí – de onde são a maioria dos colaboradores. Juntos, pai e os três filhos, orgulham-se dos passos que têm dado com muita energia. Eles contam que irão celebrar a data com um evento especial para os funcionários, pois acreditam na importância de quem faz a Maxiforja.

Momentos marcantes da Maxiforja:



1963 – Inicio das atividades da CIME, contando com apenas três colaboradores, em um terreno de 4,5 mil m² com área construída de 550 m², com a finalidade de produzir eletroferragem galvanizada para energia elétrica.

1973 – Transferência para o atual endereço e alteração de nome para Maxiforja.

1988 – Inaugurada a forjaria II equipada com Prensa Smeral de 4 mil toneladas.

1991 – Iniciada a produção de peças usinadas de precisão com tornos, retíficas e geradora de engrenagens CNC.

1995 – Início da produção de braços de direção para caminhões e ônibus.

1998 – Produção de componentes do sistema de 3º ponto de tratores agrícolas.

2008 – Inicio da produção de forjados extrudados a quente.

2016 – Ampliação da área de expedição e construção de nova portaria.

2018 – Implantação do SPM (Sistema de Produção Maxiforja).

2023 – Fornecedor referência no mercado internacional.