Infraestrutura aberta e serviços gerenciados impulsionam jornada na nuvem

Há mais de uma década a computação em nuvem tomou conta do mercado. A possibilidade de mover cargas de trabalho de maneira flexível, se adaptar com rapidez e escalar quando necessário atraiu a atenção e os investimentos de boa parte das organizações. Oferecendo alto potencial para a economia de custos e para impulsionar a inovação, a escolha da nuvem parecia perfeita para avançar em um cenário cada vez mais competitivo. Porém, após sua explosão durante a pandemia, quando empresas se viram obrigadas a migrar para esse modelo, a conta de uma mudança sem estratégia chegou: alta complexidade e custos acima do esperado.



"A nuvem é uma aliada das organizações, mas precisa ser empregada com inteligência. Arquiteturas legadas e sistemas operacionais podem ser entraves para uma migração bem-sucedida. Além disso, não são todas as cargas de trabalho e dados que devem estar na nuvem. É preciso entender o que migrar, para onde e de que maneira. Uma análise prévia faz toda a diferença para que as empresas realmente possam diminuir gastos e extrair todo o potencial da nuvem", explica Paulo Bonucci, SVP e General Manager da Red Hat para a América Latina.

O caminho é híbrido

Serviços gerenciados

Uma estratégia detambém torna-se aliada da inovação ao simplificar a implementação da nuvem e capacitar os desenvolvedores para obter resultados mais ágeis. "São ofertas de software gerenciadas, projetadas para que as companhias possam acessar aplicativos e recursos sem a necessidade de comprar infraestrutura, hardware ou ter uma equipe interna especializada. Com isso, ganham velocidade para implementar eem diferentes nuvens, localizações e em escala, concentrando-se no crescimento dos negócios", afirma Thiago Araki, diretor de Tecnologia e GTM na Red Hat para a América Latina.Pesquisas mostram que os serviços gerenciados de nuvem não são apenas uma solução temporária, mas sim o melhor caminho para seguir crescendo na nuvem de maneira sustentável. Mais de 50% dos entrevistados ouvidos pelo grupoapontam que usam provedores de serviços gerenciados para oferecer suporte a seus ambientes de nuvem. "A modernização da infraestrutura de TI com serviços de nuvem permite às organizações aproveitar ao máximo o desenvolvimento nativo da nuvem, para que os líderes de TI possam se concentrar em priorizar áreas de segurança e conformidade, complexidade de TI e habilidades de RH", afirma Ceschin.Serviços de gerenciamento de nuvem também ajudam na otimização de gastos e no desenvolvimento de estratégias eficazes de longo prazo. Parte desse esforço se traduz em despesa comprometida (committed spend, em inglês), um gasto anual pré-determinado. Usar essa opção para obter ou ganhar flexibilidade na estratégia de nuvem é primordial. "A organização pode usar essa alocação conforme necessário para migrar entre produtos, lidar com picos sazonais de demanda e otimizar compras de software", diz Gilson Magalhães, Enterprise Sales, Latin America na Red Hat.As organizações podem consultar os serviços disponíveis no marketplace ou no console do provedor e usar os fundos alocados para fazer compras que se integrem melhor às suas estratégias de nuvem híbrida. De acordo com a, quase metade (43%) dos compradores dizem que tirar proveito de seus gastos comprometidos com provedores de nuvem é o principal motivo para comprar por meio desse sistema.Uma das soluções à disposição no mercado neste formato, Red Hat Cloud Services moderniza a infraestrutura de TI das organizações, com base em uma estratégia ágil e segura. A solução inclui plataforma hospedada e gerenciada, aplicativos e serviços de dados que aceleram o time to value, reduzem o custo operacional e a complexidade do fornecimento de aplicativos nativos em nuvem. "As organizações podem criar e dimensionar aplicativos com confiança e uma experiência otimizada em todos os serviços e nuvens, enquanto a Red Hat gerencia todo o resto", pontua Paulo Ceschin,Diretor de Vendas da Red Hat Brasil.Essa abordagem muito mais moderna, centrada na plataforma para dimensionar ecossistemas híbridos, precisa estar conectada diretamente à escolha dos provedores, dos ambientes e dos caminhos a serem seguidos, para garantir agilidade e sustentação a longo prazo. "Uma escolha clara, com o suporte adequado e uma jornada definida, é o valor estratégico necessário para avançar, com segurança e confiança, em um mercado cada vez mais ágil e competitivo", reforça Alberto Ramundo, líder de Customer Success para a América Latina na Red Hat.