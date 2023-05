Feira da Franquia começa nesta sexta no BarraShoppingSul

Começa nesta sexta-feira, 5 de maio, e segue até domingo, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, a Feira da Franquia. Durante o evento, que funcionará das 14h às 20h, haverá cerca de 100 opções de franquias de todo o Brasil de diferentes áreas, como gastronomia, educação, energia e serviços.

Além dos estandes das marcas, haverá palestras. Entre os destaques, Daniel Félix, fundador da marca carioca Outbêco, rede de restaurantes com foco em comunidades, e os painéis do Sebrae-RS. Cacau Show, Chiquinho Sorvetes, Casa Bauducco, China in Box, Re/Max e Constance estão entre as redes participantes.

"O mercado do Sul é muito atrativo e nossa expectativa é de grande movimentação de investidores que buscam liberdade financeira estreando no mundo dos negócios em busca de um investimento já testado e seguro ou diversificando seu portfólio", expõe Arvid Auras, diretor-executivo da Feira da Franquia.

O Rio Grande do Sul conta com mais de 9,6 mil operações de franchising, o que representa 5,37% do total nacional desse segmento, que deve crescer 10% em 2023. "O objetivo da Feira da Franquia é ajudar a fazer essa conexão entre franqueadores e potenciais investidores, criando um ambiente propício para networking e prospecção de investimentos", adianta Auras. O ingresso custa R$ 50,00 no Sympla.