Controle de caixa é essencial para empresas terem sucesso

Alguns empreendedores podem se surpreender, mas, conforme Frattini, o lucro não é a questão principal de um negócio. Outros detalhes assumem o protagonismo no dia a dia corporativo.

"A principal questão em um negócio é o fluxo de caixa. Uma empresa com prejuízo, às vezes, não quebra. Uma empresa sem caixa, quebra", ensina Frattini, destacando a necessidade de controle nas reservas financeiras.

Controle, aliás, é um conceito primordial dentro de um negócio. De acordo com Frattini, quem não controla não administra.

Ele ressalta que não precisa haver controle em excesso sobre tudo, mas por áreas. A sugestão é dividir os setores — como comercial, áreas produtivas, financeiro — por indicadores. "É uma forma de medir e entender o que está acontecendo na organização", alerta.

Além disso, não se pode esquecer de pensar a empresa no longo prazo, mesmo que ela não tenha todas as ferramentas necessárias para atingir seus objetivos no momento. Saber onde se quer chegar ajuda a criar a cultura empresarial através de um mecanismo que seja entendido pelos funcionários, pelos colaboradores e pelos sócios. Isso fará com que o projeto tenha perpetuidade.

Neste contexto de olhar para frente, entra a questão da sucessão. Frattini lembra que a gestão deve analisar quem assumirá o negócio. Caso não haja essa opção, chegará o momento de decidir se associar a outra empresa ou vendê-la.

"Essas são as dicas para uma empresa ter sucesso e conseguir atravessar as dificuldades que o mercado apresenta", afirma Frattini.

