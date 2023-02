E-commerce inteligente da Get Commerce ajuda a aumentar faturamento em 30%

O ano de 2023 chega com novidades para clientes da Get Commerce, plataforma de e-commerce gaúcha com inteligência de ponta a ponta. A empresa sempre busca os melhores resultados para seus parceiros, como, por exemplo, o aumento de 30% no faturamento para quem usa a solução.

"A nova cara da Get começa com o inovador painel administrativo. O que isso significa? Que o que já é bom, pode ficar cada vez melhor. Good to great. Para o desenvolvimento do novo painel, pensamos muito na usabilidade, no simples, com excelência, facilitando a utilização do painel para nossos clientes. A usabilidade precisa se adaptar sempre às demandas do mercado. A usabilidade abraça as interações entre seres humanos e tecnologias, simplificando as atividades para as quais foram criadas", destaca Josele Delazeri, CCEO da Get Commerce.

Uma das chaves para conquistar mais vendas é ter acesso a uma plataforma fácil de usar. Por isso, o painel de controle da Get Commerce ajuda a organizar e a melhorar os fluxos de trabalho onde as decisões precisam ser tomadas com base em grandes quantidades de dados. "As informações são mais visuais", descreve a empreendedora.

Pelo painel, os usuários acompanham toda a operação da empresa, com relatórios que auxiliam na compreensão da realidade da organização em tempo real. "Uma plataforma cinco estrelas pronta para escalar qualquer negócio", aponta Josele.

https://getcommerce.com.br Entre os dados apresentados, estão número de pedidos, receita, entregas, carrinhos recuperados através da inteligência artificial, contato com o suporte, manuais, novidades e educação. Mais informações estão disponíveis através do site

