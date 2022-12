40 anos do Polo Petroquímico do RS: um legado de benefícios

Os 40 anos do Polo Petroquímico do RS foram construídos por muitas mãos e deixam um legado sem precedentes na história recente do Estado. O secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, destaca a relevância dessa cadeia produtiva que desenvolve o emprego e a renda no RS, com mais de oito mil funcionários no complexo industrial. "A arrecadação significativa é de grande importância para os cofres públicos, além da responsabilidade ambiental e da preocupação socioeconômica com os municípios da região. Por isso, reiteramos a importância do Polo Petroquímico para toda a economia gaúcha e para a indústria do Rio Grande do Sul. Desejamos vida longa a esse empreendimento que não para de inovar, de renovar e está sempre à disposição do nosso Estado, como parceiro nas atividades que compreendem o desenvolvimento econômico", afirma. Principal empresa do Polo Petroquímico e uma das três maiores do RS, a Braskem é responsável por cerca de 4.500 desses empregos diretos e indiretos no local e, diariamente, renova seu compromisso com a segurança das equipes e processos, buscando sempre evoluir nas práticas e investindo em novas tecnologias.

A companhia responde por uma contribuição tributária total superior a R$ 1,1 bilhão e também é uma grande geradora de conhecimento e de soluções inovadoras para indústria química e petroquímica mundial. Foi na Braskem, no CT&I (Centro de Tecnologia e Inovação), por exemplo, que nasceu o primeiro plástico de fonte renovável produzido em escala industrial no mundo. "Construímos uma história de desenvolvimento sustentável, sempre voltado para impactos positivos na comunidade e na economia do Estado. A Braskem e o Polo promoveram o crescimento tecnológico e social no RS através da formação e conhecimento", afirma o diretor industrial da Braskem no RS, Nelzo Silva.

"Temos como grande diferencial a valorização das pessoas. Toda a tecnologia adquirida é importante e necessária, mas sem pessoas, a tecnologia não funciona. Sem emoção e sem paixão, não se consegue enfrentar os desafios nem descobrir caminhos criativos", destaca.