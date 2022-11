Sonho de avô une família para produzir azeites de oliva em Cachoeira do Sul

José Eugênio Farina, falecido em 2020, aos 95 anos, trabalhou muito tempo na indústria de móveis. O fundador da Todeschini, no entanto, sempre sonhou em ter uma empresa de azeites de oliva. Ainda em vida, ele viu seus netos se unirem para tornar isso real, ao lançarem a marca Azeite Puro. O negócio, hoje, está em crescimento: nos próximos cinco ou 10 anos, a produção em Cachoeira do Sul deve ganhar uma

pousada e um espaço gourmet.

“Quando meu avô começou a perceber que o produto estava em crescimento no Rio Grande do Sul, comentou, num almoço de família, que pensava em fazer investimento nesta área. Isso foi em 2012, perto dos 90 anos de idade dele. Ninguém deu muita bola. Passaram alguns meses e, no Natal de 2013, ele disse que faria essa empresa e precisaria da ajuda de pessoas da família ou traria uma equipe de fora”, lembra Rafael Farina, diretor de marketing e relacionamento. Agora, além dele, trabalham na Azeite

Puro seus primos Liliane Farina, Fernando Farina e Eduardo Farina Machado.

Na época, a segunda geração estava com uma demanda de trabalho grande na indústria de móveis, até porque eles sabiam que José Eugênio não pensava pequeno. Veio, então, a sugestão para que os netos virassem sócios. “No dia seguinte, estávamos nos reunindo com ele para ver como seria a empresa, procurar terras. Em 2014, começou esse processo todo. Lançamos no início de 2018, com 2 mil litros”, expõe Rafael.

Ao longo de quatro anos, a produção cresceu 10 vezes: foram 20 mil litros em 2022. A expectativa é que, até 2030, passe dos 100 mil litros na propriedade que tem área plantada de 200 hectares. Como os empreendedores entendem a importância de mesclar produção com turismo, o Azeite Puro tem trabalhado com o Instituto Brasileiro de Olivicutura (Ibraoliva) em busca de soluções. “Queremos trazer o interesse para o setor das oliveiras, assim como já tem com a uva, bastante forte na Serra. Enxergamos a necessidade de trazer investimentos que melhorem a infraestrutura na região, que passa pela questão

das estradas e da rede hoteleira”, comenta.

Rafael destaca, ainda, que é importante aproximar o público para que ele entenda por que o azeite nacional é um produto mais caro que o que vem de fora. “O azeite feito no Estado é um grande aliado para a nossa saúde, com benefícios dos mais variados. Os de fora, que têm menos azeite de oliva, podem fazer mal. Quem pensa em comprar um azeite para pagar menos, no futuro, terá custo maior com médicos e remédios para tratar o que colocou de ruim para dentro do organismo”, interpreta. O Azeito Puro soma medalhas de ouro no Brasil IOOC e no Dubai IOOC, além de ter sido eleito para o Guia Flos Olei dos melhores azeites do Mundo e faturado o Prêmio Lodo italiano.