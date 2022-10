Empresa de energia solar gaúcha completa 11 anos e anuncia novidades

A Solled, uma das empresas pioneiras em geração de energia solar no Brasil, completa 11 anos neste mês. Com sede em Santa Cruz do Sul, o negócio, que começou com dois empreendedores, hoje soma 200 pessoas, entre funcionários e terceirizados, e contabiliza mais de 3 mil instalações nos segmentos comercial, residencial, industrial e agro.

A novidade, agora, é a estreia em duas áreas: mobilidade elétrica - através de investimentos em estações de recarga - e gestão energética, com atuação em gestão de usinas já instaladas e de energia solar por assinatura.

Mara Andrea Schwengber, CEO da Solled Energia, lembra que o grande desafio inicial foi ter entrado no setor em 2011, quando ainda não havia regulação sobre energia solar, registrada em 2012. De lá para cá, o mercado cresceu muito no Brasil e no Rio Grande do Sul.

A companhia, que contabiliza clientes em solo gaúcho e em Santa Catarina, deve crescer ainda mais, já que o País passa, atualmente, por outro processo de mudança regulatória. "Vai gerar um impacto no modelo de compensação, mas, como os equipamentos devem reduzir de preços e a energia deve continuar subindo acima da inflação, esse impacto não será tão representativo a ponto de reduzir o interesse dos investidores em fazer suas usinas", avalia Mara.

A constatação é de quem apostou em energia solar quando pouco se sabia sobre o assunto. A Solled entrou no mercado através de lâmpadas de LED, energia solar e projetos off-grid (desconectados da rede), principalmente em monitoramento de rodovias ou onde não havia conexão da distribuidora.

Ter ultrapassado a primeira década, portanto, é o início de uma história de sustentabilidade.