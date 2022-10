Oportunidades de estágio em diferentes regiões do RS

As oportunidades de estágio são múltiplas no Rio Grande do Sul. Nos últimos meses, com o aquecimento da economia e das contratações, as vagas para estudantes também subiram – inclusive no Interior do Estado. São indústrias, empresas de serviços e organizações de áreas como Educação e Saúde voltando a se reforçar com jovens talentos e abrindo ótimas oportunidades de desenvolvimento.

As vagas estão de Norte a Sul. A unidade do Centro de Integração Empresa Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS) de Pelotas iniciou outubro com cerca de 100 oportunidades de estágio – um aumento superior a 20% em relação ao mesmo período do ano passado. Boa parte das oportunidades está em Pelotas e Rio Grande, mas também há em outras cidades como Camaquã, Bagé e Caçapava do Sul.

O maior volume de vagas é para estudantes do Ensino Médio e dos cursos de Administração, Marketing, Pedagogia, Engenharia, além de cursos ligados à área de TI.

https://cieers.org.br/conjuntos. A relação completa das vagas e os links para candidaturas podem ser encontrados em

Com um aumento de 14% em relação ao ano passado, a unidade do CIEE-RS de Passo Fundo, na metade Norte, iniciou o mês com 126 oportunidades de estágio. Boa parte das vagas está em Passo Fundo, mas também há oportunidades em cidades como Erechim, Marau, Carazinho e Frederico Westphalen.

As vagas são para estudantes de ensino médio, técnico e superior. “Essas oportunidades são ótimos caminhos para os jovens obterem suas primeiras experiências profissionais durante o curso. Com certeza, lá na frente eles estarão bem mais preparados para enfrentar os desafios da futura profissão”, afirma o gerente operacional do CIEE-RS em Passo Fundo, Adriano Lírio.

CIEE-RS