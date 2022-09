Banrisul lança marketplace com mais de 40 parceiros

www.banrishopping.com.br O Banrisul lançou, neste mês, seu novo serviço de marketplace, o Banrishopping. A partir de agora, os mais de 4 milhões de clientes do banco têm acesso à loja online no app Banrisul e no site, que permite compras em diversos segmentos, como casa, vestuário e entretenimento.

De acordo com o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho, essa iniciativa é uma tendência cada vez maior entre os grandes bancos de varejo. “Vamos oferecer qualidade, quantidade e diversidade com produtos e serviços de mais de 40 parceiros”, salienta, “proporcionando condições de pagamento facilitadas para os clientes do Banrisul por meio de pontos, cartões de crédito e Banricompras e, ainda, com o cashback recebido pelas compras”.

A diretora de Produtos, Segmentos e Canais Digitais do Banco, Claíse Müller Rauber, destaca que, além da quantidade e diversidade de produtos e serviços, “é possível comprar com diversas formas de pagamento e ainda ganhar benefícios”. “O cliente pode utilizar os pontos do Programa de Recompensas BanriClube, que também podem ser resgatados na aquisição de itens no Banrishopping, ou pagar com os cartões de crédito Mastercard e Visa, e o Banricompras à vista, parcelado ou pré-datado”, informa.

O evento de lançamento ocorreu no clube Sogipa, em Porto Alegre, e reuniu a diretoria e executivos do Banrisul, autoridades e dirigentes de empresas. No encontro, também foi comemorado o aniversário de 94 anos da instituição financeira, cuja data de fundação é 12 de setembro de 1928.