Como se destacar no Programa de Aprendizagem

As chamadas soft skills, ou habilidades comportamentais, são muito importantes para se destacar em um Programa de Aprendizagem. Porta de entrada para milhares de jovens no mercado formal a cada ano, a Aprendizagem profissional possibilita o primeiro contato com o emprego e o desenvolvimento de competências essenciais para a carreira.

Para que o jovem tire melhor proveito deste período — e abra a possibilidade para sua efetivação ou indicação para outro trabalho — é importante que demonstre essas competências em seu dia a dia. Algumas das mais valorizadas pelos empregadores são vontade de aprender, iniciativa e proatividade, responsabilidade com prazos e resultados, facilidade em trabalhar em equipe e, principalmente, comprometimento.

Aliar a manutenção dos estudos ao desenvolvimento de habilidades comportamentais é uma ótima forma de se destacar em um Programa de Aprendizagem como o do CIEE-RS.

Nos últimos anos, com a ampliação do acesso à tecnologia, dos EADs e dos cursos gratuitos, o conhecimento técnico deixou de ser um privilégio e ficou ao alcance de todos. Para os jovens da Aprendizagem, que recebem a formação enquanto cumprem o Programa, a partir de cursos e acompanhamento, as soft skills passaram a ser vistas como os verdadeiros diferenciais no mundo do trabalho.

Também é fundamental que o jovem demonstre interesse em conhecer mais sobre a empresa na qual esteja fazendo a Aprendizagem, conversando com gestores, colaboradores mais experientes e buscando entender o modelo de negócio da companhia. Dessa forma, passará o recado de que enxerga o Programa como uma verdadeira porta para o futuro, valorizando a oportunidade — e aumentando suas chances de ser efetivado.

Um último ponto, igualmente importante, é a manutenção dos estudos. Continuar estudando é essencial para o aprimoramento das habilidades e a compreensão de novas tecnologias e técnicas de trabalho. Conquistar um diploma e ser comprovadamente eficaz em uma função garante o melhor aproveitamento possível em um Programa de Aprendizagem como o do CIEE-RS — e coloca o jovem como um ótimo candidato para mais oportunidades.

CIEE-RS