Nos últimos quatro anos, o Jornal do Comércio percorreu o Rio Grande do Sul e ouviu mais de 2 mil lideranças regionais em 20 eventos
para discutir desafios e oportunidades ao desenvolvimento do Estado.
Para além do conhecimento de quem vive nas regiões, buscamos dados do poder público e levantamentos de entidades privadas para cruzar informações e estabelecer parâmetros
na definição de indicadores da economia gaúcha.
Do ponto de vista de potencialidades, foram mapeadas 100 grandes oportunidades
nas diversas partes do solo gaúcho. Esse foi um dos resultados do projeto Mapa Econômico do RS, diagnóstico produzido pelo Jornal do Comércio nos últimos quatro anos (2023-2026).
Ente as cadeias produtivas consolidadas, que, com projetos tradicionais ou desdobramentos, abrem novas fronteiras de crescimento, o agronegócio mais uma vez confirmou sua força para a economia gaúcha
, com novas iniciativas como a industrialização de grãos e a produção de biocombustíveis.
Somando a agropecuária a atividades industriais e de serviços ligados ao agro, esse setor tem papel decisivo, representando uma importante parcela do Produto Interno Bruto (PIB)
gaúcho todos os anos.
Nesse cenário, é fundamental também identificar novas tendências da economia gaúcha, com projetos consolidados e de impacto. E o ecossistema da inovação tem, sem dúvidas, um papel de destaque nos caminhos da nova economia gaúcha.
Esse é o tema deste novo caderno especial do Jornal do Comércio.
Em um cenário de transformação das atividades produtivas, o Estado reúne universidades, centros de pesquisa, empresas e grandes grupos internacionais que ajudam a construir novas oportunidades de negócios, atraindo investimentos e qualificando a economia.
Parques tecnológicos tiveram um papel fundamental para consolidar esse ambiente nas últimas duas décadas.
Agora, o setor tecnológico gaúcho abre um novo capítulo, acelerando investimentos na indústria da inovação, com a fabricação de chips e semicondutores, além de aportes na infraestrutura digital, através de diversos projetos de data centers na Região Metropolitana de Porto Alegre. Tudo isso somado a iniciativas já existentes na indústria eletroeletrônica no Estado.Neste especial
, o JC apresenta um panorama dos ambientes que impulsionam essa transformação, ouvindo também lideranças de destaque nesse ambiente. Mais do que identificar iniciativas, empresas e investimentos, este especial retrata a consolidação de um novo polo econômico, que pode ser decisivo para o Rio Grande do Sul ocupar um espaço ainda mais relevante na nova economia.