Porto Alegre,

Publicada em 23 de Outubro de 2025 às 00:25

Nebraska: sensor contra boi comilão e hidrômetro de pé de milho

PATRICIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
> Dieta controlada: cochos com bloqueador para bois mais esfomeados? Um sistema digital bloqueia o cocho ao detectar que o "cliente" já consumiu a quantidade para ganhar peso adequado. É o monitoramento de uma das unidades do Centro de Inovação em Carne Bovina, que integra a Divisão de Pesquisa Agrícola do Instituto de Agricultura e Recursos Naturais (IANR) da Universidade de Nebraska, localizado em Ithaca.
> Hidrômetros de milho: mais de 130 hidrômetros, semelhantes aos que estão em residências ou outros pontos, para medir consumo hídrico, são um dos instrumentos mais importantes para avaliar a quantidade de água usada pela cultura de milho do campo experimental da Spidecam, em Ithaca também e em uma unidade de pesquisa, a da Spidercam.

