Governo gaúcho fará acordo com Universidade de Nebraska para expandir irrigação

A missão gaúcha nos Estados Unidos, com foco na irrigação, já tem um primeiro efeito. O governo gaúcho vai firmar um convênio com a Universidade de Nebraska, referência mundial no setor, para fazer intercâmbio, repasse de tecnologia, muito know-how sobre como fazer gerenciamento de irrigação nas propriedades, para ampliar a área com a tecnologia no setor primário, principalmente em milho e soja.

A ideia é acelerar a expansão da área coberta por irrigação, usando tanto águas superficiais como as subterrâneas. No Rio Grande do Sul, hoje, apenas 4% das lavouras de milho e soja são irrigadas. O exemplo de Nebraska é decisivo porque, no estado do meio-oeste americano, a cobertura é de 13% das lavouras. Nas regiões que a comitiva gaúcha já visitou, o uso de irrigação chega a ser de 90% ou mais da área cultivada.

Pivôs para fazer a disseminação da água são item obrigatório da paisagem. No estado norte-americano, 85% do recurso hídrico vêm de fonte subterrânea. No Rio Grande do Sul, as culturas coletam água superficial, entre fontes como barragens e rios.

O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, que está liderando a missão, repassou para o Jornal do Comércio que está sendo preparado um termo de engajamento entre a Universidade de Nebraska e o Daugherty Water for Food Institute (DWFT) e o governo gaúcho, por meio da InvestRS, explicou Souza.

O objeto é transferência de tecnologia para instituições que atuam com o setor do agronegócio, como Emater, Irga e Secretaria de Meio Ambiente. Um dos focos será medir principalmente como a água está sendo usada. Um dos recados que foi dado para a comitiva gaúcha é que é preciso usar o recurso hídrico na medida em que é necessário e não mais. Por quê? Além do custo ser maior (energia, por exemplo), há o desperdício de um recurso extremamente vital hoje para diversos usos.