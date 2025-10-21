Distritos de Recursos Naturais gerenciam uso de irrigação no Nebraska

Um dos trunfos do avanço da irrigação no Nebraska, que atraiu o interesse para realizar a Missão Gaúcha ao estado norte-americano, é o controle e a gestão feitos pelos Distritos de Recursos Naturais, os NRDs, na sigla em inglês, de Natural Resources Districts. São 23 em todo o estado. Detalhe: o conselho que comanda cada um deles é eleito pelas comunidades, com votação a cada quatro anos em meio a outros processos eleitorais.

Outro aspecto é a geração de dados e o fluxo de informações que devem ser prestados pelos agricultores regularmente, sob pena de perda da outorga para uso da água. Além disso, os NRDs têm papel de fomentar e educar as comunidades para a importância da irrigação como recurso para elevar a produção de alimentos.

A comitiva gaúcha conheceu a atuação do Upper Big Blue, com sede em York, considerado um dos mais eficientes entre os organismos existentes. Os organismos têm recursos próprios, parte de taxas cobradas para uso da água. O Big Blue gerencia 485 mil hectares irrigados no condado, de uma área de 729 mil hectares cultivados.

São 10 mil pivôs somente em York, para uma população de 57 mil pessoas. Ou seja, é um pivô para cada 5,7 mil habitantes. "O conselho que determina as regras de uso da água", explica o diretor do departamento de água do NRD, Jerry Julesgard, há quatro anos no distrito e que já atuou em outros três no estado. Um dos aspectos é o impacto.

O controle adequado no uso da água gera mais economia até mesmo para as propriedades. "O controle do bombeamento é menos gasto com energia. Se irrigar mais, ele precisará gastar mais. Eles estão conscientes disso", comenta o diretor.

A energia é um item de custo elevado também para o Rio Grande do Sul e é vista como uma barreira de expansão da irrigação mecanizada. No Nebraska, os NRDs têm poder para suspender outorgas, dentro de monitoramento do uso de pivôs, para manter a sustentabilidade da produção com o recurso hídrico. As estruturas operam por bacias hidrográficas e regiões do estado de Nebraska, os condados.

Os NRDs surgiram nos anos de 1960, após aprovação de lei federal que foi articulada por senadores. A montagem dos distritos e sua atuação coincide com a explosão na implantação de pivôs, o que gerou impactos negativos no nível de águas subterrâneas, como em Nebraska, relata Julesgard.

Logo que começaram a atuar, e já focados em coleta de dados e regras sobre a exploração dos recursos hídricos conectada com o gerenciamento dos aquíferos, já houve restrições, como no Upper Big Blue, mostra o diretor de águas. Num mapa, é possível ver a evolução das reservas e como houve uma queda forte na década de 1970 e depois houve recuperação, graças à interrupção na retirada. Hoje as reservas se mantêm em nível adequado.