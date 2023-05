Aniversariantes na missão

Do grupo que acompanhou a missão gaúcha, dois secretários comemoraram aniversário na última semana. No dia 6, quando a comitiva embarcou no Aeroporto Salgado Filho, na Capital, foi a troca de idade do chefe da Casa Civil , Artur Lemos Já na sexta-feira (12), foi a vez do procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa. Ambos fizeram 43 anos, com seis dias de diferença.