Mobilidade urbana é destaque na agenda

Como uma das mais populosas cidades do mundo, e que de quebra recebe milhares de visitantes todos os dias, Nova York é uma cidade que facilita a mobilidade das pessoas. Apesar de contar com um sistema de metrô menos intuitivo do que de outros destinos turísticos como Londres e Paris, oferta um serviço rápido, eficiente e barato para quem quer se deslocar pela cidade.

Ontem, com agendas por diferentes pontos da cidade, a comitiva gaúcha usou transporte por aplicativo, fez uso do metrô, caminhou e pegou um ferry boat, semelhante ao nosso catamarã, para chegar com agilidade às agendas.

Segundo o governador Eduardo Leite, essa facilidade de oferta de transporte é um dos grandes diferenciais da cidade, junto com sua diversidade. "Em Nova York o transporte público tem uma empresa eficiencia importante, o que não deixa de ser uma inspiração pro Brasil inteiro. E tivemos de atalhar o caminho. Até brinquei, saímos da Roosevelt Island pro Brooklin de catamarã e podemos depois seguir pra Guaíba".