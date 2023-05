Comitiva gaúcha em NY busca soluções digitais com foco em educação e nos serviços públicos

Fernanda Crancio, de Nova York (EUA)

Consolidar o Rio Grande do Sul como polo de inovação e tecnologia e ampliar a inclusão digital dos alunos gaúchos e a gama de serviços digitais ofertados pelo serviço público. Com esse propósito a agenda desta quarta-feira (10) da comitiva gaúcha liderada pelo governador Eduardo Leite teve a inovação como foco. A programação começou com reunião do grupo com executivos da gigante de tecnologia Oracle baseados em Washington. O encontro ocorreu em uma sala do Hotel Hilton, em Nova York, e não pôde ser acompanhado pela imprensa. No entanto, a receptividade aos gaúchos chamou a atenção. Na porta do centro de convenções uma bandeira do Rio Grande do Sul acompanhava o cartaz de boas-vindas.

Bandeira do RS deu boas-vindas aos gaúchos no encontro com a Oracle. FERNANDA CRANCIO/JC

As demais agendas contaram com visita ao Cornell Tech, centro tecnológico da Universidade de Cornell. Totalmente voltada à cursos de tecnologia, a instituição está localizada na Roosevelt Island e foi construída em 2017 com recursos da prefeitura e da iniciativa privada. O grupo também esteve conhecendo as instalações do New Lab, um dos principais hubs de tecnologia de Nova York, situado no Brooklin.

"Nosso objetivo é inserir cada vez mais o Rio Grande do Sul neste tema da inovação e da tecnologia, o que já estamos fazendo desde a realização do South Summit e de outras ações, para tornar o Estado cada vez mais uma referência em tecnologia e inovação", destacou o governador a caminho da primeira agenda.

No Cornell Tech, a comitiva foi recepcionada pelos coordenadores, que explicaram o funcionamento da universidade, que possui projetos incubados também em outras instituições europeias, voltados à inteligência artificial, aceleração de startups e outras ações de inovação. O governador falou da intenção de efetivar parcerias com a universidade, agradeceu a disposição da instituição e explicou que o Estado vem se fortalecendo no ecossistema de inovação.

Matthew Davis, um dos representantes da universidade, disse que há disposição em colaborar e que braços de pesquisa já possuem trabalhos alinhados com acadêmicos de Brasília e São Paulo.

A última agenda foi uma visita ao New Lab, Incubadora de tecnologia e inovação fundada em 2016, localizada no Brooklin, onde a comitiva conheceu as atividades realizadas e estreitou a possibilidade de parcerias para ações a serem desenvolvidas no âmbito do governo. Financiado pela iniciativa privada, o New Lab foca em tecnologias emergentes, como inteligência artificial, robótica e realidade virtual, e pode ofertar ao Estado uma gama de serviços e suporte.

“Com a Oracle tivemos uma conversa semelhante a que tivemos com a Microsoft, conhecendo suas soluções para formação de mão de obra e qualificação de serviços. No Cornell Tech a possibilidade de entender o modelo deles e abrir conversas iniciais para desenvolver convênios. No New Lab buscamos inspirações deles para desenvolver no Rio Grande do Sul ações semelhantes”, destacou Eduardo Leite.

Ele ressaltou ainda que um dos grandes objetivos das parcerias buscadas é no sentido de investir em educação, formação de agentes e de alunos, inserindo cada vez mais gaúchos no meio digital. Segundo o governador, internet e computadores já há nas maiores escolas, que seriam contempladas nesse primeiro momento, mas falta conhecimento das plataformas e serviços disponibilizados para colocar esse projeto em prática. Outra forma de parceria é por meio do uso de softwares dessa empresa para qualificar os serviços estaduais.

“É uma agenda de três eixos: parceria para formação, produtos que podem ser utilizados ou desenvolvidos para servir aos interesses do serviço público e insights e inspiração sobre trilhas que podemos desenvolver no serviço público e que não estavam em nosso radar”, concluiu Leite.



“O que eu quero desenvolver no Estado é transformar nossas escolas e formar centros de formação tecnológica. E as grandes empresas de tecnologia podem ajudar a formar tutores que ajudem a fazer essa formação assistida”.