Presidente da Câmara dos Deputados diz que votação do arcabouço fiscal é prioridade para maio

Fernanda Crancio, de Nova York

A votação do arcabouço fiscal é prioridade total do foco da Câmara dos Deputados para os próximos dias. A afirmação foi feita pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira (PP), durante sua participação em evento promovido pelo Lide em Nova York na manhã desta terça-feira (9).



Provocado por perguntas da plateia do evento sobre dificuldades que poderiam atrapalhar esse trâmite, como a instalação da CPI dos atos de 8 de janeiro, o parlamentar foi taxativo: "Nossos esforços são para colocar em votação o arcabouço fiscal ainda em maio. E nosso apelo é para que a população se una no esquecimento da reforma tributária propriamente dita e se foque agora no arcabouço."



Lira elogiou ainda a "força de diálogo" estabelecida pelo ministro da Fazenda Fernando Haddad com parlamentares nesse sentido, o que, segundo o deputado, ajudará nos acordos para a votação. ”Se tudo der certo, votaremos o arcabouço ainda em maio, e a reforma tributária antes do recesso parlamentar", destacou.

Ele também anunciou que a reforma administrativa está pronta na Comissão de Economia da Câmara para ser votada em plenário e pediu apoio de empresariado para agilizar o seu encaminhamento.