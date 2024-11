Eduardo Leite diz estar estarrecido com notícia de plano para matar o presidente

Guilherme Kolling, de Tóquio

plano no fim de 2022 para matar o então presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) A notícia da investigação da Polícia Federal que aponta um, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes repercutiu entre a delegação gaúcha desde o início das primeiras horas da manhã desta quarta-feira (20) - Tóquio está 12 horas à frente de Brasília no fuso-horário.

“Recebo (essas informações) com muita preocupação e com indignação, porque a democracia é um valor para todos nós. Ela não é perfeita, tem seus problemas, mas imaginar que chegue ao nível de conjecturar e articular um plano desses, para um golpe, a execução do presidente que foi eleito pela população é algo estarrecedor, merece a mais profunda investigação”, afirmou o governador Eduardo Leite.

O chefe do Executivo observou que o Judiciário ainda fará uma análise mais profunda sobre o caso. “Se forem confirmados os indícios que estão aí aparecendo, conseguirem demonstrar essa articulação, merecerão a mais profunda repressão, com a pena severa, rigorosa, para mostrar que o País não dará espaço para esses planos absurdos”, completou Leite.

O governador disse que respeita as instituições “tanto agora quanto no passado”, apontando que, em meio à polarização do País, havia contestação no passado à investigação de casos de corrupção em governos do PT e agora há críticas à atuação da Justiça contra atos considerados golpistas por parte de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).