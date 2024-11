Chimarrão descontrai reunião entre Leite e governador japonês

Guilherme Kolling, de Tóquio O governador da Província de Shiga, Taizo Mikazuki, levou uma cuia de chimarrão e uma bomba para a reunião oficial. Buscando descontrair, afirmou que convidaria a delegação gaúcha para tomar um mate. Mas lamentou que faltava a erva. O governador Eduardo Leite atalhou:



- Mais isso nós providenciamos!

Japonês gaúcho

O japonês Daisuke Toyohara, de Shiga, roubou a cena. Como parte do convênio entre os estados, ele trabalhou em 2004 e 2005 na Secretaria do Desenvolvimento do RS, em Porto Alegre. Falando português fluentemente, esbanjou conhecimento sobre cultura geral, desde comida, passando pelo futebol. "Deixaram meu time avançar e estamos chegando no G-4", comentou, ao revelar ser torcedor do Inter em Porto Alegre. No fim, ainda cantou a plenos pulmões Céu, Sol, Sul, Terra e Cor, ao lado de outros japoneses que viveram algum tempo no RS.

Cores e sabores

O almoço com comidas típicas japonesas oferecido pela Província de Shiga à delegação gaúcha despertou curiosidade, com trocas de impressões e até tentativas de adivinhações para descobrir o que eram alguns itens servidos nos pratos. São cores, sabores e texturas bem diferentes do hábito brasileiro, mesmo para quem costuma comer sushi e sashimi.

Eficiência e preço

O trem-bala e o transporte, de uma maneira geral, no Japão, são muito eficientes. Mas convertendo os preços, não fica tão acessível aos brasileiros. A passagem de trem-bala Tóquio-Shiga, por exemplo, custa aproxidamente R$ 600, ou R$ 1,2 mil ida e volta. E o táxi do aeroporto de Narita ao Centro de Tóquio, cerca de 59 quilômetros de distância, custa US$ 220, ou mais de R$ 1,3 mil. Tem alternativa de trem, mais acessível, e as linhas de ônibus-executivos que saem do aeroporto, opção usada pela reportagem e que custa R$ 140.

Noite movimentada

