Região Carbonífera terá plano de transição energética

Em reunião pública em Candiota, no início de abril, houve o lançamento de uma consulta pública (com prazo até o final de maio) com o objetivo de coletar contribuições da comunidade. A oportunidade de participação popular, por meio de contribuições diretas na formatação do plano, engloba as regiões do Estado onde a cadeia carbonífera está presente: a Campanha Gaúcha e o Baixo Jacuí. O plano está sendo elaborado pelo Consórcio Waycarbon-Centro Brasil no Clima, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

A iniciativa visa a garantir que a mudança para um modelo energético mais sustentável, com menos dependência de combustíveis fósseis, seja feita de forma justa e equitativa para as comunidades que dependem economicamente dessa indústria.

Também foi tratada no evento a situação da Região Carbonífera, notadamente o município de Candiota, onde estão duas usinas termelétricas a carvão que ainda estão em operação. Pensando em uma transição energética justa, um estudo está em andamento com foco na região e deve ficar pronto ao fim desde ano.

O governo do Estado apresentou no início de junho a sua estratégia de descarbonização. Além do estímulo ao hidrogênio verde, há subsídio para consumidores que adotem matriz energética de fontes renováveis e incentivos fiscais para atrair e estimular novos negócios que usem energia limpa desde o início.

Roadmap Climático: painel avança na radiografia do Estado

Trata-se de uma plataforma digital, lançada em novembro, que oportuniza um diagnóstico detalhado das ações climáticas locais a fim de guiar a execução de políticas públicas futuras. A plataforma é alimentada por informações enviadas pelas Comissões Municipais de Mudanças Climáticas instituídas. Os dados são lançados automaticamente no sistema, desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) e a Secretaria do Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), por meio da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (IEDE). O Roadmap Climático foi dos projetos selecionados pelo Conselho Consultivo do Future Fund, vinculado à Under2, para receber recursos internacionais. A plataforma foi desenvolvida em oito eixos: administrativo, governança, inventário de Gases de Efeito Estufa (GEE), análise de riscos e vulnerabilidade, plano de ação climática, educação para a sustentabilidade, atos normativos, programas e projetos.

O conteúdo do Roadmap Climático dos municípios gaúchos é um dos principais avanços capitaneados pelo governo do Estado um ano depois da enchente histórica de maio de 2024, conforme a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema).

Alguns dados do Roadmap Climático (até 28 de maio de 2025)

 401 não contam com dados ou estudos sobre as projeções de mudanças climáticas para o território;

Projeto Reflora

Mais de 6 mil mudas de 30 espécies florestais nativas do Rio Grande do Sul, dos biomas Pampa e Mata Atlântica, vão ser plantadas no Estado. Lançado no final de março, o projeto visa a recuperar a flora nativa afetada pelas enchentes e deve durar três anos. No primeiro ano, será realizada a identificação das árvores danificadas, o mapeamento da localização das espécies e a produção de porta-enxertos. No segundo, ocorrerá a coleta do material genético e o início do processo de enxertia e de desenvolvimento de mudas. Por fim, no terceiro ano será realizado o plantio das mudas.

O Reflora conjuga as secretarias da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) e do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), em parceria com a CMPC, a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii), a Universidade Federal de Viçosa (UFV) e diversas instituições de ensino públicas e privadas gaúchas. O investimento é de R$ 7,5 milhões (R$ 2,86 milhões da CMPC, R$ 2,34 milhões da Embrapii e R$ 2,30 milhões de contrapartida econômica da UFV).