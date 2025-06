Economia de baixo carbono deve orientar negócios

Para a especialista sênior em políticas climáticas do Instituto Talanoa, Marta Salomon, a maior parte das empresas e dos negócios não está preparada para a urgência no corte de emissões de gases de efeito estufa e promoção de maior resiliência. "A transição para uma economia de baixo carbono e resiliente às mudanças climáticas deve orientar os negócios por um motivo simples: não existe outro planeta habitável", resume Marta.

Organização sem fins lucrativos, o Instituto Talanoa ajuda a fiscalizar a implementação de metas climáticas e avaliar o impacto das políticas públicas nesta área. Também faz o monitoramento de dados sobre as emissões de gases poluidores.

"No Rio Grande do Sul, as emissões vêm apresentando ligeira queda nos anos recentes, segundo o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG). Mas boa parte dos municípios ainda não tem capacidade de lidar com eventos extremos", ressalta a analista. Ela cita que estudos realizados após as enchentes do ano passado, mostraram que a crise climática aumentou em mais de duas vezes a probabilidade de ocorrência de chuvas extremas.

Isso ajuda a explicar porque o Instituto tem defendido que não haja investimentos sem análise prévia de risco. "Isso vale para o setor público e também para o privado. Construir uma hidrelétrica numa região que sofrerá por falta de chuvas não faz sentido. Investir em negócios que aumentam as emissões de gases de efeito estufa, muito menos", explica.

Ela salienta, porém, que a enchente de 2024 também deixou uma lição: "Trata-se de uma oportunidade para a economia que emita menos carbono e que seja mais resiliente". Ao lembrar as metas assumidas pelo País, ela cita o papel da agropecuária. "O processo digestivo do gado e o uso de fertilizantes são grandes fontes de emissão de gases."