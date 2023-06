Acompanhamento permanente da questão ambiental

Guilherme Kolling, editor-chefe

Sustentabilidade e, mais recentemente ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e Governança), tornaram-se termos obrigatórios no ambiente corporativo. Não apenas nele. A preocupação com o meio ambiente é pauta mundial, que mobiliza governos e sociedade civil nos últimos anos.

A questão ambiental também tem cada vez mais apelo entre consumidores e mercados e, por consequência, ganha um aspecto econômico e de competitividade para as empresas que trabalham no mercado interno assim como as que vendem para o exterior.

O marco inicial para essa pauta ganhar dimensão mundial é a Conferência do Meio Ambiente de 1972, realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) na Suécia. Gradativamente, a agenda entrou no dia a dia, reforçada pela ECO-92, no Rio de Janeiro, e discussões permanentes que envolvem a sociedade e a imprensa.

Há mais de 25 anos, desde 1997, o Jornal do Comércio publica um especial em 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, atento ao debate global e aos impactos locais da pauta, apontando caminhos para o equilíbrio buscado pelo tripé ESG.

Nesta edição, trazemos algumas ações práticas de empresas gaúchas focadas em sustentabilidade, bem como a situação de ecossistemas no Rio Grande do Sul.

Boa leitura!