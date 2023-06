Destinação correta dos resíduos é responsabilidade de todos nós

Está escrito em lei federal: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que geram resíduos por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo, são responsáveis pelo resíduo gerado. O resíduo de que trata a lei é o que chamamos de lixo. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, definida pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, prevê atribuições a todos que se relacionam com um material, desde a sua geração até o descarte.

Isso vale, conforme diz a lei, "para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrente do ciclo de vida dos produtos". No entanto, o descarte do "lixo" nas cidades nos mostra que parte da responsabilidade é descumprida em uma das pontas do ciclo: a do indivíduo, que deveria, em casa ou no ambiente de trabalho, separar os resíduos antes de descartar para a coleta feita pela prefeitura.

A ideia que muitas vezes prevalece é a de comparação nivelada por baixo: por que fazer a minha parte se as outras pessoas não fazem a sua? Mas acredite, a ação individual faz sim diferença. Separar o "lixo seco" do "lixo molhado" é a condição para que as embalagens possam ser encaminhadas para a reciclagem, o que não acontece quando elas estão misturadas com os restos de alimento ou papel higiênico usado.

Fazer essa separação é o primeiro passo rumo à reciclagem. O segundo é garantir que o seu lixo seja recolhido pela coleta seletiva e chegue a um lugar comprometido em encaminhar os resíduos para a reciclagem, que pode ser uma cooperativa de catadores ou um ecoponto.