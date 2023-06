Vinícola Salton promove ações de sustentabilidade

A Família Salton - mais antiga vinícola em atividade no Brasil e líder nacional do segmento de espumantes desde 2005 - tem investido na otimização dos recursos naturais, preservação da biodiversidade e implementação de boa conduta do uso da terra para, assim, reduzir o impacto no meio ambiente, sempre priorizando ações que transcendem a esfera econômica.

Sabemos que essa é uma jornada de evolução constante, que só será alcançada de forma pragmática e colaborativa. A cada ano, evoluímos e expandimos nossa consciência e integração da sustentabilidade em nossas políticas, processos e práticas. A Salton busca liderar esse debate, utilizar toda a nossa expertise e recursos para redefinir padrões e práticas no setor, ampliar o conhecimento e engajar nossa cadeia de valor.

A sustentabilidade para a Salton é fundamentada em três pilares estratégicos: Produção Sustentável, Relacionamentos Prósperos e Governança. Esses pilares são a base do nosso projeto Jornada Consciente, que apresenta a expansão da consciência e a integração da sustentabilidade em políticas, processos e prática, unindo iniciativas que englobam aspectos ambientais, sociais e de governança. "Estamos comprometidos em avançar nas práticas de conservação da biodiversidade, manejo sustentável e no desenvolvimento da viticultura, engajando nossos fornecedores na adoção de práticas de produção responsáveis e na preservação do meio ambiente", ressalta Maurício Salton, diretor-presidente da companhia.

Para a empresa, a preservação da biodiversidade de diferentes biomas aos quais suas unidades produtivas estão inseridas é um compromisso para a evolução positiva no combate às mudanças climáticas. O objetivo da vinícola é reduzir o consumo total de água em 10% na unidade de Bento Gonçalves, em comparação ao ano de 2022. "A mais recente iniciativa foi a otimização do sistema de jateamento de água no equipamento da enxaguadora de garrafas no Complexo Presidente/Jarinu e ampliamos os pontos de leitura de consumo de água, para monitorar com maior precisão cada área na unidade de Bento Gonçalves", explica o CEO.

A Salton lançou também a cartilha "Amostragem e recomendação de adubação para vinhedos da campanha", desenvolvida em parceria com a UFSM. Descobriu-se que o azevém pode agir como um herbicida natural, uma vez que seu ciclo coincide com o mesmo período vegetativo da videira, suprimindo o desenvolvimento das plantas daninhas. Além disso, a qualificação em todas as etapas de processos produtivos da Vinícola Salton está atrelada às diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos (cadeia produtiva), onde a marca procura praticar as melhores técnicas de segregação, armazenamento e transporte dos resíduos sólidos, trabalhando em conjunto com fornecedores habilitados que os designam a um tratamento mais sustentável.

Através do Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento, a Salton investe em projetos que darão automatização do campo aos processos produtivos; em ciência de dados; na fermentação inteligente de espumantes (aplicação exclusiva da Família Salton nesse processo que conta com o sistema Parsec - automático e autônomo de controle de elaboração de espumantes), entre outros. Cada projeto carrega a tecnologia e a inovação para manter a qualidade centenária da produção.

Nos últimos três anos, o investimento da Salton em programas voltados à logística reversa, sustentabilidade e combate ao consumo ilegal gerou um investimento superior a R$ 3,5 milhões. E no que tange a carbono zero, a empresa buscará estabelecer uma meta de redução de emissões de gases de efeito estufa nos escopos 1, 2 e 3 aprovada pela ciência e uso de energia renovável em 100% das unidades industriais até 2025.