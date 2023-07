CIEE-RS faz homenagem aos 90 anos do Jornal do Comércio

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE-RS) homenageou os 90 anos de circulação ininterrupta do Jornal do Comércio nesta quinta-feira, 13 de julho, durante reunião-almoço do Conselho Deliberativo da entidade.

Na oportunidade, o presidente do Conselho Deliberativo do CIEE-RS, José Carlos Hruby, fez a entrega de uma placa ao diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero. No encontro, também foi destacado o fato de o JC ser uma das entidades fundadoras do CIEE-RS.

“Felizes por comemorar os 90 anos de história de um dos fundadores do CIEE-RS, o Jornal do Comércio. Uma trajetória marcada por coragem, imparcialidade e compromisso com a verdade. Um marco na imprensa, construído com dedicação e empenho, dando voz às pessoas, aos negócios e ao desenvolvimento”, diz o texto da placa, assinado por Hruby e pelo presidente do CIEE-RS, Marivaldo Antônio Tumelero. Também estava presente o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto.

Na oportunidade, também foi feita uma homenagem ao jornalista Roberto Brenol Andrade, que deixou o conselho do CIEE-RS após 42 anos de atividade na entidade. Brenol também teve uma trajetória de 54 anos no Jornal do Comércio, nas últimas décadas como editor de Opinião, função que deixou de exercer em abril.

Finalmente, o CIEE-RS ainda fez um reconhecimento aos 165 anos da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), entidade que também é uma das fundadoras do CIEE-RS. A ACPA foi representada pelo conselheiro Felipe Felline Sartor.