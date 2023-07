ACPA faz homenagem aos 90 anos do Jornal do Comércio

A Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) homenageou os 90 anos do Jornal do Comércio na abertura da reunião-almoço MenuPoa desta terça-feira, 11 de julho. Na oportunidade, a presidente da ACPA, Suzana Vellinho, fez a entrega de uma placa ao diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.

"A ACPA – Associação Comercial de Porto Alegre parabeniza o Jornal do Comércio pelos seus 90 anos de atuação no mercado, sempre agregando valor à economia local, fomentando o desenvolvimento e representando a força do empresariado gaúcho", diz o texto, assinado por Suzana.

O executivo do JC agradeceu a honraria e, em um breve discurso, lembrou as origens do Jornal do Comércio, fundado por seus bisavôs Jenor Cardoso Jarros e Zaida Jarros em 1933. "É uma alegria e uma honra receber essa distinção pelos 90 anos de trajetória do Jornal do Comércio, como representante da quarta geração da família fundadora", disse.

Giovanni Tumelero ainda observou afinidades entre o JC e a ACPA, como o fato de os dois terem surgido em Porto Alegre para prestarem serviços aos empreendedores, no caso do Jornal do Comércio, levar informações estratégicas para os negócios – em 1933, quando foi fundado, era um informe aos comerciantes sobre as cargas que chegavam ao porto da capital gaúcha.

O diretor de Operações destacou ainda que o Jornal do Comércio transferiu a sua sede para o Palácio do Comércio, sede da ACPA, em 1940, quando o prédio foi inaugurado. Finalmente, destacou que ambas instituições dedicam-se a apoiar o empreendedorismo na Capital e no Rio Grande do Sul.

Giovanni Tumelero ainda aproveitou para reconhecer o trabalho de toda a equipe do JC, que tem inovado e publicado conteúdos editoriais inéditos, caso do recém lançado Mapa Econômico do RS, projeto que vai mostrar as principais cadeias produtivas gaúchas e as oportunidades e desafios para o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul.

Ao fim, integrantes da redação, comercial, marketing e direção do JC que estavam presentes no MenuPoa subiram ao palco e posaram para uma foto para marcar a homenagem: a diretora de Projetos, Stefania Tumelero; o editor-chefe do JC, Guilherme Kolling; a gerente comercial, Rosi Zômer; a gerente de marketing, Gabriela Dias; o colunista Fernando Albrecht; e Cris Malcorra, também do departamento comercial do JC.

Parte da equipe do JC subiu ao palco para receber o prêmio (Foto: Tânia Meinerz/JC)

Depois da homengem, teve início um debate sobre atacarejos, painel que foi mediado pela jornalista Patrícia Comunello, titular da coluna Minuto Varejo do JC.