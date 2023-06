ACI faz homenagem aos 90 anos Jornal do Comércio em Novo Hamburgo

A Associação Comercial, Industrial e de Serviços (ACI) de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha e Dois Irmãos prestou homenagem ao Jornal do Comércio pelos 90 anos do diário de economia e negócios do Rio Grande do Sul. O reconhecimento ocorreu nesta quinta-feira, 29 de junho, durante a reunião-almoço Prato Principal, realizada no Centro de Eventos do hotel Swan, em Novo Hamburgo.A distinção foi entregue pelo presidente da ACI, Diogo Carlos Leuck, ao diretor de Operações do Jornal do Comércio, Giovanni Jarros Tumelero, após a palestra do secretário estadual do Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo. Também foram homenageadas empresas que completaram 5, 10, 15, 25 e 40 anos de fundação. Por ser a instituição mais longeva, com nove décadas, a entrega do troféu ao JC foi a última a ser realizada.Durante o evento, o secretário Polo recebeu uma carta da ACI, da Associação Brasileira das Indústrias de Máquinas e Equipamentos para os setores do couro, calçados e afins (Abrameq) e da Fenac pedindo a participação de bancos de fomento do Estado – Badesul e BRDE – na Fimec – Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes.O secretário do Desenvolvimento Econômico se comprometeu em agendar uma reunião com essas instituições financeiras, para que possam ofertar crédito no evento.Além da palestra de Ernani Polo sobre oportunidades de desenvolvimento no Estado, os empresários falaram de temas como reforma tributária, apoio ao setor calçadista gaúcho e a criação de um porto em Arroio do Sal.